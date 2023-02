El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en la mañana de este martes que el presidente Gustavo Petro busca un equipo "cohesionado" para sacar adelante las reformas que cursan en el Congreso.

Para Prada, el Presidente decidió desde su autonomía los cambios en el gabinete que incluyeron la salida de los ministros Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura) en su primera crisis desde que arrancó su gobierno el pasado 7 de agosto de 2022.



“No hay sino una versión oficial para nosotros, que no es sino la alocución del Presidente a las 7 de la noche. Ahí da su mención de dos palabras: cohesión del equipo y la determinación para avanzar fuertemente. Estamos llegando a un momento decisivo del Gobierno, pues están iniciando los grandes debates en el Congreso”, dijo Prada en Blu Radio.



Añadió que la cohesión no es solamente en el equipo, sino también una convocatoria a los gremios y organizaciones interesados en aportar en las reformas como la de la salud, laboral y pensional.



A la pregunta de si el término cohesión significa que no se pueda discrepar, como lo hizo el ministro Alejandro Gaviria, de las posiciones del Gobierno, Prada dijo que no, al contrario.



“Hemos discrepado enormemente al interior del Gobierno. Cada uno ha tenido la oportunidad de exponer sus puntos de vista (…). Lo único que no se puede decir es que el Presidente no ha facilitado los escenarios de diálogo interno”, aseguró Prada.



En ese sentido, el ministro agregó que cohesionar significa también articular los discursos alrededor de las reformas: “Hay que cohesionar la voz del Gobierno alrededor de los debates”.



“Hubo una crisis ministerial, se tomó la decisión de cambiar algunos miembros del gabinete. El presidente Petro lanza mensajes importantes, pero creo que el más importante es hacer una convocatoria a todos los sectores de la sociedad para que opinen con relación a las reformas presentadas en el Congreso de la República. Es muy importante que pasemos de la crítica a las propuestas y ver cómo mejorar”, comentó Prada, por su parte, en Caracol Radio.



También en esta emisora, el ministro del Interior manifestó que en este caso hay lealtad en el debate y no hay margen de aprovechar los cargos para ampliar la participación de sectores en el Congreso y menos algún tipo de cálculo político.



“Como lo puede certificar el propio Alejandro Gaviria, el Presidente nos convocó durante fines de semanas enteros en Hatogrande con horas y horas de discusión y el producto final es el que se presenta al Congreso. Este no deja contento ni a la ministra de Salud y tampoco a los ministros críticos. Si fuese censura, saldrían los ministros que firmaron la carta que se publicó, que es cierta”, reiteró el ministro Prada.



Prada le dijo también a Caracol que la ministra de Agricultura, Cecilia López, es una de las más comprometidas en el gobierno de Petro. Incluso presentó toda la política de cumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia de tierra, señalando que se deben adquirir 3 millones de hectáreas y en el gobierno anterior solamente se llegó a la cifra de 17.000.



En el caso del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, Prada reiteró que en sus declaraciones presentó un análisis muy completo sobre el impacto de la reforma de la salud para el año 2024, que sería de 5 billones, y en 10 años alcanzaría un valor del PIB cercano a los 12 billones de pesos.



POLÍTICA