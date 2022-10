Hasta hace una semana, la coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso se veía sólida. En todos los proyectos claves, como las reformas tributaria y política, así como la prórroga y modificación de la Ley 418 —marco jurídico de la 'paz total’—, funcionaron como una aplanadora. Pero esta semana comenzaron a verse unas fracturas en el Liberal, ‘la U’ y Conservador, las cuales giran alrededor de la tributaria.



Sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, en diálogo con EL TIEMPO dice que la coalición sigue y seguirá siendo sólida. Además, contó que para agilizar el trámite de la Ley 418, también llamada de orden público, se eliminaron dos artículos que fueron calificados como ‘micos’, uno de los cuales hablaba de indulto para capturados en medio de la protesta.

(Además: ¿Se podría enredar la tributaria de Petro con los peros de algunos partidos?)

¿Cómo le ha ido al Gobierno en estos primeros meses?



El balance inicial del Gobierno es muy coherente y productivo. Hoy se identifica el gobierno de Gustavo Petro como el que trabaja día a día por el cambio, por la paz total, la seguridad humana, la transición energética y la justicia económica y social. Estamos desplegados todo el tiempo en el territorio escuchando la gente y mejorando la protección de la vida de los y las colombianas. Y en el Congreso el balance es inmejorable.

¿Y cómo ha sido el arranque en el Congreso?



Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

En relación con el programa, tal vez donde más se siente es en el trámite de las iniciativas legislativas en el Congreso. Hemos avanzado en proyectos supremamente importantes en primeros y segundos debates y hemos logrado terminar el trámite de las primeras leyes.

¿De cuáles leyes aprobadas estamos hablando?

Ya están para sanción presidencial la ratificación del Acuerdo de Escazú, el acuerdo de cooperación con España y el Presupuesto General de la Nación.



(Lea también: ¿Pupitrazo en el Congreso? Esto responde el Pacto Histórico a la oposición)

¿Y las iniciativas que van avanzando?

Para tercer debate y hacen tránsito para Senado: jurisdicción agraria y control fiscal del Sistema General de Regalías; para tercer debate en Cámara: reforma política y campesinado; en cuarto debate, pendiente en las dos plenarias: reforma tributaria y la Ley 418, de ‘la paz total’ o ‘paz de Estado’, y tenemos pendiente para primer debate: código electoral colombiano, presupuesto bianual de regalías y Ministerio de la Igualdad.

A propósito del Congreso, les ha ido muy bien con las votaciones y han salido a su favor. Se hablaba de aplanadora. Pero las cosas no quedaron claras esta semana porque partidos de gobierno como los liberales y ‘la U’ han expresado que no acompañarán toda la reforma tributaria. A ellos se sumarían los conservadores. Y hubo líos con la 418. ¿Qué está pasando con la coalición de Gobierno?



Nada. Nada diferente a lo que es el trámite democrático de proyectos de contenidos que requieren debate democrático. Las bancadas son de gobierno. La coalición ha actuado en forma coordinada, coherente. Las mayorías se han expresado en forma absolutamente mayoritaria. Estamos en el trámite o en la recta final de estas normas, que son complejas, que requieren debate, ha habido proposiciones y estamos en el debate de ellas. El viernes hicimos una larga reunión sobre la Ley 418, analizamos las proposiciones en relación con los artículos polémicos para tomar las decisiones correspondientes. Eso es garantía del debate democrático. No veo nada diferente al debate que se tiene que dar en el Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior, en un debate en el Senado Foto: Ministerio del Interior

¿El Partido Liberal está enviando su mensaje para obtener algo a cambio del Gobierno? ¿Les han exigido algo?



No, para nada. Lo que hay claramente son posiciones en torno a los artículos nuevos y en torno a algunos impuestos en particular. Nos han pedido que los revisemos y los estamos revisando con los ponentes. Creo que la semana entrante se tramitarán con votaciones favorables. No dudo que serán aprobadas.



(Le puede interesar: Ministros de Gustavo Petro: ¿cómo está el nivel de aprobación del gabinete?)

¿Qué decisión tomaron con respecto a los artículos polémicos de la 418 que algunos sectores calificaron como ‘micos’?



Nos hemos reunido con los ponentes, con el ministro de Defensa, con el comisionado de Paz y les hemos sugerido retirar los dos artículos y también el de facultades extraordinarias para la ley de sometimiento.

¿Por qué se tomó esa decisión y no aclararlos para discutirlos?



El Gobierno considera que son temas que se deben debatir mucho más, que deben, además, ir en leyes especiales dedicadas al tema, particularmente el tema de las facultades de ley de sometimiento. Estos artículos fueron iniciativas de congresistas. El Gobierno nacional, como lo dije públicamente, comparte la intención de los ponentes, pero después de escuchar las bancadas, les sugerimos retirarlos.

No es el indulto lo que realmente se necesita FACEBOOK

TWITTER

¿Entonces qué harán con respecto a esas facultades que se iban a otorgar?



No son necesarias las facultades concretas de que nos puedan nombrar gestores de paz, creo que las tiene el presidente y lo puede hacer. Creo que no es el indulto lo que realmente se necesita y hay que debatirla entonces en ese contexto. Y las facultades evitarían es la presentación de una ley de sometimiento y nosotros ya estamos prácticamente con la ley preparada. Vamos a presentarla más adelante. Esperamos que sea acogida por los ponentes y creo que se habilita un debate mucho más rápido porque alrededor de esto fue el gran debate que suscitó mucha polémica y, la verdad, es que la ley no era para estos artículos.

¿La decisión de cambiar la 418 obedece también a lo que pasó con los indígenas en el centro de Bogotá esta semana?



Influye todo. Las opiniones calificadas de los congresistas, el ambiente de opinión pública, las reflexiones de los ponentes y del gobierno.



(En contexto: Paz total: por aparición de 'micos' se suspendió el debate)

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior, habla con algunos congresistas. Foto: Ministerio del Interior

¿Cómo ve la bancada del Pacto Histórico?



Es la bancada de Gobierno más disciplinada que tiene el Gobierno porque es la bancada de Gobierno. Se ha portado como tal. Tenemos la solidaridad completa, integral. ¿Hay deliberación interna? Claro que hay deliberación interna y eso es, nuevamente, normal en los procesos democráticos en el Congreso. Pero no tengo sino agradecimiento por la forma como asisten al Congreso, deliberan, votan unánimemente los proyectos del Gobierno.

Hace unas semanas se filtraron unos audios en los cuales miembros del Pacto cuestionaron su labor. Usted dijo que no lograrán dividirlos y lo respaldaron los congresistas. ¿Qué piensa de esa filtración?



La afirmación de que debería dormir en el Congreso la recibí como un llamado a pasar más tiempo en los debates del Congreso. Creo que ahora me van a pedir que no vaya tanto (risas). La verdad agradezco que me inviten y crean que puedo aportar. Los resultados que mencionamos en esta entrevista hablan por sí solos, la actividad legislativa es intensa y productiva. Diría que exitosa para el Gobierno. En dos meses tres leyes es récord. La reacción de quien fue ilegalmente grabado me exime de más aclaraciones.

Los opositores dicen que están sacando a ‘pupitrazo’ los proyectos. ¿Qué les responde ante esa acusación?



Eso es lo que siempre dice la oposición cuando las mayorías se expresan. Para que un proyecto sea ley y de la República debe tener cuatro debates, deben radicarse las ponencias, las ponencias son normalmente elaboradas por las bancadas que tienen sus voceros ahí como ponentes. Y cuando se abren los debates todo el mundo tiene derecho a hacer uso del de la palabra de las proposiciones. Creo que se ha agotado el procedimiento, impecablemente.



(En contexto: Reformas de Petro: análisis de la aplanadora del Congreso que ya se hace sentir)

No veo nada diferente al debate que se tiene que dar en el Congreso FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ve a la oposición? Algunos miembros del Pacto dicen que han hecho una oposición muy pobre y que su único argumento es decir que hay ‘pupitrazo’?



De mí solo va a haber palabras de respeto para la oposición. Tiene todas las garantías para ejercerla en la plenitud de las formalidades que tiene el reglamento del Congreso, el Gobierno se ha reunido con algunas de esas bancadas, hemos escuchado al expresidente Álvaro Uribe, a los ponentes de las reformas. Tienen todas las garantías. Ya como usen ellos esos espacios ya es de la discrecionalidad de cada uno de ellos.

¿Y cómo analiza a Cambio Radical, que es el partido independiente?



Nos apoya muy mayoritariamente, por ejemplo, en la Ley 418, votaron con nosotros tanto en Senado como en Cámara y se han opuesto al punto de retirarse de las sesiones en la reforma tributaria. En unas nos apoyan y en otras no. Es normal.

¿Qué opinión tiene de la estrategia de desarmar el quórum para no debatir?



El Gobierno desearía que la oposición se ejerciera con argumentos dentro de los debates y las deliberaciones que se están dando para cada uno de los proyectos, retirarse es renunciar a opinar, a ejercer la oposición con argumentos y, obviamente, no compartimos ese tipo de decisiones o de estrategias, que al final pueden ser dilatorias, pero siempre estamos listos al debate y respetamos las decisiones.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior

Sobre la tributaria, César Gaviria dijo que debería bajarse mínimo a 13 billones. ¿Van a ceder?



No, lo que el Gobierno siempre está dispuesto esa revisar las posiciones de los partidos incluidos, obviamente y preferiblemente, los de la coalición de Gobierno. Y siempre les pedimos lo mismo, que cuando propongan rebajar ingresos, que nos propongan las alternativas para aumentar los ingresos.

A propósito de la reforma política, ha causado polémica que podría tener figuras como el transfuguismo, así como que los congresistas puedan ser ministros. Dicen que es una reforma hecha a la medida el Pacto Histórico. ¿Qué opina de esos cuestionamientos?



Respeto, pero no comparto ese tipo de señalamientos. La deliberación ha sido amplia, hemos explicado en detalle nuestra posición sobre estas figuras que usted menciona. En nuestra opinión la lista cerrada fortalece la democracia, la transparencia y lleva a los partidos a procesos de democratización interna que, nos parece, contribuyen a mejorar la calidad del debate político.



(En otras noticias: David Luna habla sobre reformas de Petro: 'Están sacando todo a pupitrazo’)

¿Y sobre el transfuguismo?



Hemos planteado que se utilice la figura, por una sola vez, en la medida en que está cambiando el sistema electoral constitucionalmente y, en esa medida, los congresistas deben de tener la posibilidad de ubicarse. Tenemos partidos, muchos de ellos jóvenes que no tienen una clara identidad ideológica, así que se permite que quienes tengan la posibilidad de identificarse con otro tipo de opciones lo puedan hacer. Es un ejercicio de libertad democrática que deberían tener los congresistas cuando cambia el sistema electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Velásquez, Alfonso Prada y Gustavo Petro Foto: Prensa MinInterior

¿Y cómo recibe las críticas?



Las recibimos igual, democráticamente con toda la actitud de escucharlas y controvertidas.

¿El presidente está tranquilo con lo que ha pasado en el Congreso?

Tanto el presidente como el Gobierno tienen gratitud con el Congreso en la medida en que le ha dado trámite con celeridad a los proyectos que están directamente ligados al cumplimiento del programa. Tenemos gratitud con la coalición mayoritaria y pues también tenemos mucha expectativa de lo que se viene en las próximas semanas.



(Otra historia recomendada: Rodolfo Hernández y la crónica de una oposición que no fue)

Entonces el Gobierno espera que la coalición siga funcionando como una aplanadora, sin ser este término negativo…



Lo que llaman aplanadoras son mayorías democráticas que comparten los proyectos del Gobierno. Lo que aspiramos es a que continúen esas mayorías y que el Gobierno siga rodeado por los partidos que se han declarado Gobierno y que hacen parte del Gobierno mismo. En esa medida, aspiramos a seguir contando con ese apoyo en esta y las iniciativas que se vienen para el año entrante.

¿Cuáles son las iniciativas con las que van a arrancar el año entrante?



El año entrante comenzaremos con la radicación del Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y con la adición presupuestal de los recursos que finalmente se aprueben en la reforma tributaria.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com