El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió este lunes a los chats que sostuvieron Day Vásquez y Nicolás Petro, en los cuales se lee que Prada le dio "10 cupos" para que, presuntamente, el hijo del presidente Gustavo Petro pudiera recomendar a 10 abogados, según se lee en las conversaciones.



'Nos reunimos dos veces con Nicolás Petro': Alfonso Prada

En decenas de mensajes de WhatsApp, Vásquez y su exesposo hablan de supuestas reuniones que habría tenido este último con altos funcionarios del gabinete como la ministra de Salud, Carolina Corcho; el exministro de Eduación Alejandro Gaviria; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, y el ministro del Interior, Alfonso Prada.



El Mininterior, efectivamente, confirmó en el programa radical de la Presidencia que se reunió el año pasado dos veces con el hijo del jefe de Estado.



"Yo conocí a Nicolás en la campaña del presidente Petro, yo era jefe de debate. Nicolás era uno de los coordinadores en el Departamento del Atlántico. Él trabajó allá. Me acompañó a distintas reuniones, lo conocí desplegando su actividad política. Hasta hoy mi relación ha sido en ese nivel. El año pasado me reuní dos veces con él", afirmó.



En una posterior rueda de prensa, Prada dijo que dichas reuniones se dieron cuando él ya hacía parte del Gobierno Nacional.

'Nicolás Petro jamás me ha entregado una hoja de vida': Alfonso Prada

Las reuniones de Nicolás Petro con ministros y funcionarios del alto gobierno también serán indagadas. Foto: Twitter: Nicolás Petro

En la conversación entre Vásquez y Petro, que se habría dado en septiembre pasado, el hijo del jefe de Estado dijo: “Prada me dio 10 cupos”. En ese momento su papá, el jefe de Estado, ya llevaba un poco más de un mes en el cargo. Luego se lee: “Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”.



En ese sentido, el portavoz del Gobierno aseguró: "Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre a una persona".



Después manifestó que es necesario que el hijo de Petro aclare a qué se refería. "Tendrá que aclarar si eso lo escribió él, si se refería a mí o al Pacto Histórico, no tengo idea de qué está hablando", complementó.



Sobre las hojas de vida dijo que en caso de que el hijo de Petro hubiera entregado una al Ministerio de Interior, estas tuvieron que ser "sometidas a los procedimientos de recursos humanos. No puede entrar nadie al Gobierno Nacional sin que se agoten todos los pasos de transparencia e idoneidad para incorporarse a la nómina".



Prada contó que se abrió un proceso para contratar a 30 abogados en LinkdIn. "Ahí se contrataron a 20 personas. No creo que ninguna provenga de una reunión con nadie", complementó.

'Jamás he hablado de cupos': Alfonso Prada sobre chats de Nicolás Petro

En lo que tiene que ver con los supuestos cupos, Prada mencionó que él jamás ha hablado de eso porque, según él, esa palabra "no está en su lenguaje" ni en el del Ministerio. "No entrego cupos del Ministerio (...) esa es una palabra extraña", agregó.

Alfonso Prada y Nicolás Petro. Foto: Presidencia y twitter de Nicolás Petro

Petro nos ordenó no tener ningún contacto con su familia: Prada

El ministro del Interior contó que en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el pasado 2 de febrero, hacia la medianoche, el presidente Petro les ordenó a todos sus ministros no tener ningún tipo de contacto con su familia.



"Nos estábamos levantando y el Presidente nos dijo vuélvanse a sentar", narró Prada. Luego, según contó, Petro les dijo que obtuvo una información que le produjo dolor y tristeza, pero que como Presidente, le imponía el deber de ordenarle a su gabinete "no tener ningún tipo de contacto" con su familia.



"Ni con mi hijo, ni con mi hermano, con nadie. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. Les pido que adopten todas las medidas necesarias para separar cualquier intervención de mi familia en el tema", les dijo Petro, de acuerdo con las declaraciones del Ministro del Interior.

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia

Prada dijo que la petición que le hizo Petro a la Fiscalía de investigar a sus familiares es un "acto de coherencia". "Eso también nos lo dijo en privado", contó.



"Somos un gobierno de cambio, es un gobierno que debe comprometerse contra la corrupción y ser coherentes. Celebro el valor del presidente y el coraje de enfrentar este tema como lo ha hecho", concluyó.

Sobre los enfrentamientos en Caquetá

En medio del programa radial de la Presidencia, Prada se excusó por no responder el pasado fin de semana. Aseguró que no tenía señal, ya que se encontraba en Caquetá atendiendo la situación en la cual 78 policías fueron secuestrados por más de 30 horas por miembros de la comunidad. Un uniformado y dos campesinos, como lo confirmó Prada, murieron en medio de la violencia que se generó.



Adicionalmente, manifestó su solidaridad con los policías y condenó "la ruptura de los derechos humanos que terminaron con este balance".



Ahora bien, durante el fin de semana se conoció una declaración de Prada en la cual dijo que lo que pasó no fue un secuestro, sino “un cerco humanitario”.



Esa frase generó reparos por parte de la oposición. En ese sentido, Prada manifestó: "Esa es una intervención que hago yo cuando llegamos con la Ministra de Minas a instalar la mesa. La mitad del equipo estaba en camino, no sabíamos si iba a haber diálogo. Recibo un primer informe en el que me mencionan que habían hecho un cerco humanitario. Yo reconocí de buena fe la descripción que ellos hicieron".



"Aclaro: el cerco humanitario no es una calificación de la conducta. Es una información que recibo por parte de ellos, me dicen que no fue un secuestro", sostuvo.



Después dijo que esa figura no está reglada y por eso "todo el mundo le da el alcance que quiere".



"No soy yo el que califique qué tipo de delitos se dieron allá. Eso es una función de la rama judicial", agregó.



"El término de secuestro es una tipificación judicial. Yo estaba en un diálogo, esa grabación sale porque sí tenían señal por alguna razón que yo no y suben a las redes una intervención descontextualizada de tres días enteros donde hablamos del tema", dijo el portavoz del Gobierno.



En su declaración de esta mañana, contó que llegaron a diez acuerdos con la comunidad y que la liberación de los uniformados se dio apenas el equipo del Gobierno llegó al territorio. Insistió en que eso no fue un secuestro, sino una "retención".

"En la base nos entregaron a nuestros policías. Solo cuando entraron a la base y subieron al helicóptero que los llevó a Florencia entramos a dialogar con la comunidad", aseguró.



Sobre los campesinos, también dijo "es triste, sobre todo, es muy fácil tratarlos de terroristas y asesinos. Entiendo la rabia del otro lado, pero hay que tener cuidado con el movimiento".

