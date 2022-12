Frente a la polémica de que el presidente Gustavo Petro dejo 'plantados' a congresistas del partido Verde, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que desde el pasado 15 de diciembre le dijo a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Olga Velásquez, que "por motivos de agenda no era posible realizar la reunión con la bancada Verde".



Prada añadió que también se lo anunció al presidente de este partido, Carlos González, por lo que "no hubo desplante".



Esta reunión, según miembros del partido Verde, estaba prevista para este lunes a las 10 de la mañana. Allí varios congresistas buscaban expresar su perspectiva acerca de la reforma política. Más que todo "sus preocupaciones".

Para claridad:



El 15 de diciembre le comuniqué a la Vicepte de la Cámara, @OlgaLVelasquez, que por motivos de agenda no era posible realizar la reunión con la bancada verde hoy y así lo informó al Pte del Partido Carlos R. González, a quien le reconfirmé ayer. No hubo desplante. — Alfonso Prada (@alfonsoprada) December 19, 2022

La polémica sobre esta aparente cancelación se basa en que "muchos congresistas ya habían comprado pasajes, y otros ya estaban en Bogotá", según lo dio a conocer Caracol Radio, emisora que reveló el posible malestar que hay en algunos miembros de este sector político.



La cadena radial también expuso que "ciertos congresistas quieren romper relación con el gobierno". Una perspectiva que no es nueva, pues el senador Jota Pe Hernández, perteneciente a esta colectividad, ya había sugerido que frente a este tipo de proyectos, el partido Verde debería considerar declararse en independencia frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Varios miembros del grupo político defienden que el mandatario sí les canceló y que el encuentro que, buscaba solucionar la crisis en la coalición, no fue tenido en cuenta con la importancia pertinente.



