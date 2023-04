El ministro del Interior, Alfonso Prada, confesó en entrevista con EL TIEMPO que la radicación de la reforma de la salud, el pasado viernes a las 5:20 p. m., lo tomó por sorpresa. "No había necesidad de acelerar el proceso de radicación. No tengo hoy muy claro por qué, pero presumo que es porque la autonomía de los congresistas primó sobre los presidentes de partidos", afirmó.



Asegura que las reformas se van a aprobar, pues confía en que las diferencias con los partidos Conservador y 'la U', principalmente, se puedan solucionar en los debates a través de proposiciones y responde a las críticas a Sergio Fajardo, quien afirmó también en entrevista con este diario que el gobierno de Gustavo Petro es un "quilombo".

"Cuando sea Presidente, si algún día lo es, verá que ser Gobierno es ser administrador de los quilombos", comentó el jefe de la cartera política y encargado de la relación con el Congreso de la República sobre un reciente comentario del excandidato presidencial Sergio Fajardo.



Alfonso Prada, ministro del Interior.

El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Sergio Fajardo dijo en entrevista con EL TIEMPO que el gobierno Petro es un quilombo. ¿El gobierno Petro es un quilombo?



¿Qué será un quilombo para Sergio? Es una palabra argentina que dice que hay un bollo o un problema. Un gobierno está lleno de quilombos. Como él todavía no ha sido Gobierno Nacional, aspira a serlo algún día. Cuando sea Presidente, si algún día lo es, verá que ser Gobierno es ser administrador de los quilombos.

Nos tomó a todos por sorpresa la radicación de la ponencia la reforma de salud el pasado viernes. Y también nos tomó por sorpresa la firma de los conservadores y ‘la U’ en el documento. ¿Cómo se terminó radicando ese texto de manera tan sorpresiva?



A mí también me tomó un poco por sorpresa. Pensé que la reforma se iba a radicar esta semana o, de pronto, en la semana de Pascua, lunes o martes, porque en términos procesales legislativos, la diferencia entre radicar un viernes antes de Semana Santa y un lunes de Pascua, es cero. No había necesidad de acelerar el proceso de radicación. No tengo muy claro por qué, pero presumo que es porque la autonomía de los congresistas primó sobre los presidentes de partidos. A nadie le importaba que corrieran. Yo, que soy el ministro de la política, quien tiene por competencia las relaciones con el Congreso la República, jamás pedí un aceleramiento sobre el particular. Sin embargo, respeto el criterio de los ponentes, respeto el contenido de la ponencia y estamos listos para ir al debate, acompañar a la ministra Carolina Corcho y acompañar al Gobierno en la defensa del proyecto.



Los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto) y Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), en la radicación.

Se plantea que si los jefes de los partidos le cierran la puerta al Gobierno, ustedes van a salir a buscar voto a voto. Se presume, pero la firma de representantes del conservador y de ‘la U’ a la ponencia le da fuerza a la hipótesis de que ustedes van voto a voto. ¿Esa es la estrategia del Gobierno para sacar adelante sus reformas?



No se ha cambiado la estrategia. Reitero, que me corresponde a mí dirigir, coordinar esa relación con el Congreso. Mantengo buenas relaciones con los partidos, buenas relaciones con los presidentes. A mí también me parece que los presidentes de los tres partidos, Liberal, ‘la u’ y Conservador se precipitaron con los trinos en los cuales dijeron que iban a radicar una ponencia alternativa porque no les gustaba un borrador de ponencia. Hablé con la presidenta Dilian y con el presidente Efraín antes de que viajaran por la Semana Santa y lo que se había establecido era que se radicaba una ponencia de la coalición.



¿Y qué pasó?



Lo del Partido Liberal tenían que definirlo primero en bancada, eso lo sé. En el caso de los conservadores y ‘la U’, la conversación que habíamos hecho concluía en que íbamos a radicar una ponencia y que si perduraban diferencias, las íbamos a tramitar mediante proposiciones de los partidos dentro de la Comisión, como se tramitan todos los proyectos.

Efraín Cepeda dijo la semana pasada que reunirse con el Gobierno era perder el tiempo, pero este lunes bajó el tono y aseguró que la puerta no está cerrada…



Se va a sorprender usted, yo estoy de acuerdo con el presidente Cepeda. Ya no es muy productivo hacer más reuniones porque, lo que le dije al país en su momento se lo ratifico: el contenido de la reforma en un 99 por ciento fue acordado con el Presidente, con los ponentes y con los presidentes de estos dos partidos. En esa medida, el 1 por ciento que faltaba era que el texto del articulado de la ponencia coincidiera con los acuerdos que se hicieron con el Presidente. Según los presidentes de los partidos, eso no está pasando. ¿En qué momento se resuelve esa interpretación? En el debate que se dé ahora en la semana de Pascua con las proposiciones que lleven los partidos.



Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador.

¿Serán acogidas entonces esas líneas azules, en el caso de los conservadores, por ejemplo?



Vamos a comparar qué es lo que proponen ellos versus lo que el Gobierno ha fijado como líneas fundamentales, esenciales del proyecto, y ahí resolveremos todo. Se ha armado una tormenta en un vaso de agua. Se lo aseguro, otros proyectos de ley que se están tramitando son mucho más complejos que el de salud y no han sido tan mediáticos.

Con esto que dice, uno puede concluir que la coalición está funcionando. Usted ha insistido en que la deliberación y el debate está abierto…



Siempre, siempre la deliberación estará presente en los proyectos. Nosotros no tenemos una coalición para que voten sí o no, sino para que deliberen, construyamos juntos, mejoremos los proyectos del Gobierno y eso está pasando. Pero le digo le doy un referente objetivo, aunque mucha gente puede interpretar una u otra cosa: la semana anterior en el Congreso se aprobó, con toda la coalición votando, la reforma constitucional que reconoce el campesino como sujetos derechos y se votó en contra, pero en una forma mayoritaria, toda la coalición funcionó, la moción de censura de la ministra de Minas Irene Vélez. Y, además, se votó el Plan de Desarrollo mayoritariamente en las comisiones económicas de Senado y Cámara, lo que muestra una coalición viva, pero sí es una coalición deliberante.



Irene Vélez durante el debate de moción de censura.

¿Entonces, podríamos estar hablando que la reforma va a ser aprobada?



Creo que la reforma la salud va a ser aprobada, va a ser aprobada mejorada por todos los debates que se han dado y los que se den en el Congreso.

Hablando de los tiempos, ustedes tienen un calendario muy apretado que parece verse ya comprometido. ¿Van a alcanzar los tiempos?



Vamos en los tiempos. Nosotros presentamos las reformas en las sesiones extraordinarias con un objetivo, lo dije desde el comienzo, lo tengo en todos los documentos que presenté ante los medios y ante los partidos, las sesiones extraordinarias no son, como dicen algunos, para votar los proyectos y aprobarlos. Además, no entiendo por qué lo dicen, se nota que no conocen el Congreso. Las extras se presentaron para agotar las deliberaciones previas a la radicación de ponencia, que implican audiencias por todo el país. Si se suman las audiencias que hicimos en los proyectos que presentó el Gobierno dan 47 audiencias durante las extraordinarias, lo que nos permite, habiendo apenas comenzado las sesiones ordinarias, ya estar a punto o ya está radicando ponencias y estar comenzando debates.



Ministro del Interior, Alfonso Prada, en la radicación del proyecto de la ley de sometimiento.

De todas formas, ¿planean citas a extras?



La semana pasada ya votamos reformas constitucionales, ya votamos reformas legales y ya esta semana de Pascua, seguramente, vamos a seguir con las reformas sociales. Vamos viento en popa. Recuerde que las sesiones van hasta el 20 de junio, razón por lo que lo ideal es que en el mes de abril queden, en lo posible, votados en primer debate la mayoría de los proyectos, segundos debates en las primeras dos semanas de mayo y nos queda el resto de mayo y junio. Si es necesario, lo digo desde ya, pues hacemos unas extras para prorrogar el tiempo y lograr terminar estos debates. Los tiempos son favorables.

Hay unos debates que se han tornado complejos como el caso del Código Electoral en la Comisión I del Senado, donde hay mucha resistencia. ¿Cómo va este proyecto?



En el Código Electoral ya hemos aprobado un bloque de artículos muy grande y nos quedan solo 66 artículos polémicos. Esos 66 artículos, menciono polémicos, porque tienen proposiciones de modificación y hace que el debate sea un poco más lento. Una decisión que tomó la Comisión Primera del Senado fue privilegiar la reforma constitucional del campesino y le dedicamos ese día a sacar la reforma. El próximo martes está citada la Comisión y, habiendo aprobado el grueso de artículos, creo que estos 66 pueden salir ese día y pasar a plenaria.



Debate de la paz total en el Senado

Con unos días ya de reflexión y de más calma, ¿cómo toman el hundimiento de la de la reforma política? Es muy confuso porque en la Cámara les echan la culpa a Roy Barreras y a Ariel Ávila de meter los artículos polémicos. Pero Roy dice que fue Ariel y Ariel dice que esas polémicas estaban en el proyecto inicial del Gobierno.



El proyecto de reforma no se hunde por un artículo que haya metido Ariel o por un artículo que haya metido Roy. Es muy equivocado y muy simplista buscar la respuesta en una proposición u otra. Si a la gente no le gustaban esos artículos, pues simplemente se hundían, se votaban y se excluían de la reforma. Si ese era el problema, estaba resuelto, simplemente hundiéndolos, pero no había voluntad, en mi opinión. Había un ambiente pesado, difícil.

El mismo Petro le pidió retirarla…



Un día antes del retiro hablé con el presidente Petro, desayunamos en su casa, y en ese desayuno me dijo: hombre, yo veo esto muy complicado, por qué no revisamos la posibilidad de retirar esa reforma si no vamos a sacar una cosa como la que presentamos originalmente y la que queríamos. Y yo le dije: Presidente, va a estar muy difícil. Me dijo que estudiara la posibilidad. Cuando voy al día siguiente la deliberación de la Comisión, me encuentro con un ambiente muy hostil y ahí mismo digo: voy a retirar la reforma. Lo que ocurrió con la reforma fue el retiro, sino que todo el mundo le hace, como dice el presidente Petro, un relato a la sesión y dice: “la hundieron”. Lo que realmente ocurrió fue un retiro y yo en ese retiro convoqué a un gran acuerdo nacional.

Alfonso Prada y Roy Barreras

¿Por qué no había ambiente?



Reformar el Congreso con una lista cerrada y paritaria, cremallera, implica que una lista para una corporación la encabeza una mujer, el segundo es un hombre, el tercero una mujer, el cuarto un hombre y si elige esa lista 10 senadores, pues cinco van a ser mujeres y cinco van a ser hombres. Cambiaría sustancialmente la composición del Congreso. La pregunta es si los concejales, los diputados y los congresistas hombres están dispuestos a renunciar a la mitad de las curules que hoy ocupan, porque mayoritariamente sigue siendo hombres. En mi opinión, ese es el fondo de que la reforma no tuviera un mejor ambiente.

¿Será entonces en el 2024 cuando radiquen la reforma que querían?



Claro que sí. Vamos a convocar a muchos sectores de la sociedad que quiere. Muchos congresistas me planteaban en el debate que esta reforma debería, de una vez, revisar la institucionalidad judicial, de si deberíamos tener una corte o un tribunal electoral con funciones judiciales a parte de las Cortes, eliminando el Consejo Nacional Electoral o disminuyéndolo a lo puramente administrativo de lo electoral. Hay unos debates que la gente quiere que planteemos, creo que llegó la hora de plantearlos. Hacerlo en un proceso electoral es supremamente perturbado, tenemos elecciones en octubre. Yo creo que el gran debate debería empezar después de las elecciones de octubre.



Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política.

Se ha hablado de una constituyente. ¿El Gobierno podría impulsar una constituyente?



No hemos pensado para nada en constituyentes ni en mecanismos que no sean dentro de los mecanismos, digamos, ordinarios que tiene el Congreso de la República, por ahora.

La ley de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales ha sido muy criticada por el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien se ha reunido con las bancadas para expresar sus preocupaciones. ¿Cree que Barbosa está haciendo política?



Lo que creo es que, como existe en el tema de la salud, y en cualquier ley, cualquier comentario que se haga para mejorar o cualquier cuestionamiento que nos hagan, pues debe plantearse dentro del marco legal del debate, que es el Congreso de la República. Allí, tanto el Congreso como el Gobierno pueden fijar posición y, si hay alguna duda, la mejoramos. No tengo ni ningún problema en sentarme con el Fiscal en el Congreso de la República, en sentarme con las bancadas y deliberar, construir. Procuro, como ministro de la política y, como muchas veces, portavoz del Gobierno, no dejar trascender esto, digamos, ni acusaciones ni calificaciones que no me corresponde. La última vez que hice una calificación de si existía o no un delito se armó un tropel nacional (risas). De tal manera que yo ahora no califico conductas, de si está haciendo política o no, eso de lo dejo a los jueces, se lo dejo a las autoridades competentes. Lo que a mí me corresponde como ministro del Interior, es abrir los canales de diálogo, no cerrarlos.

Reunión entre el expresidente César Gaviria y el fiscal general, Francisco Barbosa.

La semana pasada la procuradora Margarita Cabello pidió tumbar la ley 418, la de la ‘paz total’. ¿Cómo recibe esto el Gobierno?



Le confieso no conocer hoy los argumentos de la Procuraduría que fundamentan esta solicitud de declarar inexequible en la Corte Constitucional la ley. Estuve en la totalidad de los debates, si es por procedimiento, es fácilmente verificable. Yo creería que fuimos muy cuidadosos para no cometerlo. Si es por contenido, esta es una ley que ya existe, que ha sido el soporte del proceso de paz durante los últimos años y los últimos gobiernos en Colombia. Faltará revisar sus argumentos, pero sería paradójico que a este Gobierno, que quiere hacer un proceso de paz audaz y fuerte, le quitaran los instrumentos con los cuales puede actuar, que todo se da dentro del marco constitucional.

Cambiando de tema, debo preguntarle por el caso de Nicolás Petro, por los supuestos “10 cupos” que usted le dio. ¿Por qué terminó salpicado? ¿Qué ha pasado en esa polémica?



La verdad es que es un chat entre una pareja que termina en un conflicto y queda uno metido dentro de una conversación privada que no me vincula para nada. No tengo ni idea por qué habla de eso. No sé si es que hablo con alguien y le digo que seguro Prada le podía ayudar con algo y él daba por hecho. Pero conmigo no se da esa conversación. Yo no hablo nunca de cupos, como dice allí.

Alfonso Prada y los ponentes de la Ley 418.

Y si hay los cupos se refiere que son hojas de vida, primero yo no satanizo que una persona presente hojas de vida en la medida en que todos sus procesos están reglados. Si quiere vincularse a un proceso, pues aquí hay una oficina de recursos humanos, hay un procedimiento y unos trámites. Y no hay una sola queja sobre un procedimiento que sea inadecuado sobre el ejercicio del ministerio mientras he sido ministro. No hemos violado ninguna norma en ese sentido. Yo espero que Nicolás tenga la posibilidad de defenderse, de salir bien librado de estos episodios, pero me parece bastante injusto terminar involucrado en una conversación privada de una pareja.

Para terminar, ¿está tranquilo con lo que viene en el Congreso y cree que las reformas sociales se van a aprobar?



Siempre estoy tranquilo, lo único que procuro es no perder la tranquilidad cuando estoy en los temas de Congreso, porque eso sería fatídico. Tengo la convicción de que estamos haciendo la tarea y, en esa medida, sería natural la consecuencia de que aprobáramos las reformas sociales. Fueron la razón de ser de la elección del gobierno del presidente Gustavo Petro y, aprobando esas reformas, lo que el Congreso debe saber es que va a lograr hacer realidad un gobierno del cambio. Para eso fuimos elegidos. Creo que vamos a aprobar las reformas. Creo que hay las mayorías suficientes, pero, más que eso, más que las mayorías, tenemos argumentos muy sólidos para mejorar la calidad de vida de los colombianos, para que la salud les llegue sin ninguna discriminación a todos los colombianos en todo el territorio nacional, a que se mejoren las condiciones laborales de los colombianos y a que los abuelos tengan la posibilidad de tener una vejez digna. De eso se trata el cambio.



