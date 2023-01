Las reformas sociales, en el marco de la agenda legislativa del 2023, es el epicentro de las discusiones que sostienen por estos días los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto a delegados del Gobierno, en Paipa (Boyacá).



Desde allí, el ministro del Interior, Alfonso Prada, además de hablar de las relaciones con otras bancadas en el Congreso y referirse a los proyectos de ley que se presentarán, dio a conocer la postura del fiscal general, Francisco Barbosa, sobre la ley de aceptación de responsabilidad penal.



Reuniones con distintas bancadas

En su declaración a medios, Prada informó que, además de la reunión con la bancada del Pacto Histórico, ya se ha reunido con los congresistas de Alianza Verde y aseguró que la intención del Gobierno es seguir socializando sus iniciativas.



Sin embargo, esas no son todas su tareas en su búsqueda de tender puentes con otras agrupaciones políticas.

"Durante esta semana, he invitado a la oficina del Ministerio a varias bancadas para organizar este tipo de eventos. Ya tuve un primer acercamiento con la bancada liberal de Cámara. Van a ir el jueves a la oficina los 10 congresistas elegidos en las circunscripciones especiales de paz. He hablado individualmente con muchos congresistas del Partido Conservador y del Partido de la U, con quienes aspiro a tener contacto formal esta semana", reveló el ministro del Interior.



La intención de esos encuentros, de acuerdo con Prada, es "deliberar democráticamente" y socializar los contenidos con el fin de mejorar el ambiente entre los congresistas, previo a las sesiones que iniciarán el 6 de febrero, de manera extraordinaria, y el 16 de marzo, de forma ordinaria.



'La decisión es echar para adelante todas las reformas'

"No estamos pensando en retirar nada. Acabamos de hablar con David [Racero] aquí en la reunión de la bancada. Hablamos sobre ese tema en particular y la decisión es echar para adelante todas las reformas", respondió Prada tras la pregunta de si algunos proyectos de ley no serían presentados si no obtienen el apoyo de la mayoría de partidos.



Asimismo, el vocero del Gobierno afirmó que se ha trabajado con intensidad en el proyecto de ley de aceptación de responsabilidad penal, que sería el mecanismo utilizado para desmantelar a las estructuras de alto impacto del crimen, que viven de las economías ilegales. "Estamos socializando las bases centrales. Estamos muy avanzados en el tema", añadió.



Y, en la antesala de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, Prada habló de la postura de la Fiscalía sobre el ya mencionado proyecto de ley: "Lo que el fiscal ha señalado es que invita a que debatamos rápidamente la ley de responsabilidad penal en estas condiciones de desmantelamiento de estructuras de alto impacto del crimen".



Luego de comentar que el sistema penitenciario en Colombia no funciona bien, Prada valoró este aspecto como una de las deudas históricas del Estado con la sociedad colombiana.



"Nosotros no estamos dispuestos a mirar para otro lado, sino que vamos a mirar hacia allá para ver cómo resolvemos o, por lo menos, lo intentamos de fondo con un proyecto de ley que va a revisar mucho las condiciones en las que se desarrolla el día a día en las cárceles", agregó sobre la iniciativa dispuesta para ser socializada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Además, este último hará pedagogía acerca del proyecto de aceptación de responsabilidad penal.



Prada explicó que en este espacio la ministra de Minas, Irene Vélez, adelantará la presentación del proyecto para el Código Minero y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, está encargada de socializar las reformas al Sistema Nacional Ambiental y el avance en materia de prohibición del fracking.



Diálogos con el Eln

Alfonso Prada, ministro del Interior.

La expectativa frente a un eventual acuerdo de ceses del fuego bilateral entre Gobierno y Eln también fue comentada por Alfonso Prada, quien señaló que el diálogo extraordinario en Caracas de la semana pasada "salió bien" entre ambas delegaciones, por lo que es optimista para el segundo ciclo de negociaciones que iniciará en Ciudad de México, el 13 de febrero.



"Se mejoró sustancialmente el ambiente de la mesa para trabajar en el cese bilateral y avanzar en el cronograma que viene definido por las dos partes", argumentó.



Hasta el miércoles estarán reunidos los congresistas del Pacto Histórico con los representantes del Gobierno. Ese día, luego de socializar los proyectos de reforma prioritarios, la cita culminará tras la coordinación de la bancada para enfrentar el panorama político del 2023.



