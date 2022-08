El nuevo ministro de Interior que llega a relevar en el cargo a Daniel Palacios, fungió como jefe de debate durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.



El alto funcionario fue defensor de causas como el plebiscito por la paz y fue tres veces votado como el mejor concejal de Bogotá. También fue cercano al gobierno de Juan Manuel Santos y apoyó su reelección.



Ahora, llegará a la cartera del Interior para establecer un puente con el Congreso de la República y los demás ministerios de la Nación.



En exclusiva para EL TIEMPO, Prada reveló que la primera acción que tomará el gobierno de Petro será convocar un ‘Consejo de Ministerios’, en el que evaluarán algunas propuestas como la reforma política y la reincorporación del código electoral.



Prada dejó saber que la reforma tributaria será presentada hoy, en el primer día del nuevo gobierno. Este apunta a ser respaldado por una gran coalición.



¿Cuándo se van a empezar a presentar los proyectos que ha anunciado el Gobierno?



Ya se han presentado varios. Tenemos un paquete muy grande de proyectos. En el primer día de gobierno vamos a hacer un ‘Consejo de ministros’, finalizada la tarde. En el día todavía tenemos que atender a muchas delegaciones internacionales, reuniones bilaterales y atender muchos frentes. En la tarde seguramente haremos el Consejo de ministros y nos articularemos.



Yo tengo lista mi presentación desde el Ministerio de Interior, sobre las iniciativas que hay allí. La reforma política, la creación de los ministerios y el propio código electoral que vuelve al Congreso. Tengo un poco de iniciativas que presentaré en el Consejo de Ministerios.

Yo no sé si el tiempo dé, pero no se trata de correr, sino de hacerlo bien. Porque como es el primer día creo que hay que articular y ajustar. Cada uno de nosotros llega con su paquete bastante avanzado y a partir de los que estén listos mañana, como la reforma tributaria, y los que estén listos el martes, miércoles y todos los días, vamos a estar presentando actividad legislativa.



¿El proyecto de reforma agraria integral hará parte de uno de los primeros programas ante el Congreso?



Así será para comprar tierra y tener una política de industrialización del campo.



No será una reforma basada en la entrega de terrenos baldíos ni tampoco en expropiación



Ni lo uno ni lo otro.



¿Cómo está pensando la relación con los partidos?



Bien. Es una relación supremamente cordial, democrática, de respeto mutuo. No solo con los partidos, sino con el Congreso.



¿Va a haber participación de los partidos en el Gobierno?



Va a haber un gobierno de coalición.



¿Cómo recomponer al país?



Básicamente hay que implementar los acuerdos de paz. Eso implica una reforma agraria, una gran reforma de la salud, reforma de las pensiones, una gran reforma política, una gran reforma de la justicia y reorientar el país hacia la paz integral.



¿El nuevo gobierno recibe un país divido?



Un país polarizado, un país en que el Gobierno no convocó a ningún tipo de unidad. Por eso es la convocatoria a un ‘gran acuerdo nacional’ que ha hecho Gustavo Petro, por eso ya se ha sentado a dialogar, cosa que nunca hizo este gobierno. El presidente Petro ya se sentó a dialogar con los contradictores.

¿Entonces el primer gran propósito del nuevo gobierno será implementar la paz?



Ese es el primer gran objetivo, y extender la paz.



¿Qué significa extenderla?



Reinstalar diálogos con el Eln, reactivar la política de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Que no basta simplemente con firmar la paz y hacer una justicia transicional, la verdadera paz está en el territorio, la verdadera paz está en que los campesinos tengan acceso a la tierra, que la puedan producir, que sean socios de la industrialización del campo, la verdadera paz es que los jóvenes de Siloé y Aguablanca o de las comunas de Medellín o de Ciudad Bolívar tengan la posibilidad de acceder a la educación pública gratuita hasta el nivel universitario. Ese es el programa del presidente Petro para hacer la paz, es el cumplimiento integral de los acuerdos, una paz con justicia social.



