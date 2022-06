Alfonso Prada, quien se desempeñó como jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, se pronunció sobre la reunión que sostuvo con el ministro del Interior, Daniel Palacios.



“Es la primera reunión a la que tengo la oportunidad de asistir con el ministro. Lo único que encontré es una disposición del gobierno saliente a entregarnos toda la información que requerimos. Un empalme se trata de poner en blanco y negro el estado del arte, como dicen los académicos”, dijo.

Y agregó: “La situación en la que están el Ministerio, el sector, los retos que tiene el Ministerio, la forma en la que los han enfrentado y las cifras en blanco y negro. Cómo han cumplido las metas, cómo están los presupuestos, cómo está la administración en general. No solamente del Ministerio, sino de las entidades que hacen parte del mismo”.



Vale la pena recordar que Prada fue nombrado por el presidente electo, Gustavo Petro, como encargado de la cartera del Interior en el proceso de empalme.



“Hoy solamente recibimos información. Hasta allí. No tengo valoraciones ni positivas ni negativas. Esto no se trata de hacer ni un juicio ni estamos recibiendo algo así como una rendición de cuentas. No se trata de eso. Esta es una reunión respetuosa en la que un gobierno entrante y un gobierno saliente comparten información para que la transición de gobierno sea una tranquila pero lo mejor informada posible para que no haya traumatismos en la prestación de servicios a los colombianos”, expresó Prada.



Con respecto a si tendrá futuras reuniones con el ministro Daniel Palacios, Prada señaló: “Tenemos un cronograma que nos demanda trabajar en forma permanente durante esta y la próxima semana completas”.



Sobre el trabajo actual también manifestó: “lo que hizo el presidente Gustavo Petro fue nombrar todas las comisiones de empalme de los 23 sectores. Son 18 ministerios, 5 departamentos administrativos y alrededor de ellos giran 196 entidades que están adscritas o vinculadas a los mismos”.

Los delegados para el empalme en la Casa de Nariño Foto: Archivo particular

En el primer encuentro del empalme se pusieron sobre la mesa temas de los ministerios de Transporte, Comercio, Función pública, Interior, Justicia y Trabajo.

El antiguo jefe de debate de Petro también se pronunció sobre la reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe.



Cerca de tres horas duró la reunión entre ambas partes. Inicialmente fue un encuentro a solas entre estos dos el cual duró alrededor de 30 minutos. Este se desarrolló de manera muy cordial y respetuosa entre ambas partes.



Además de Petro, Uribe y Prada también asistieron, para acompañar al expresidente, Ciro Ramírez (senador por el Centro Democrático), Alirio Barrera (excandidato presidencial del Centro Democrático), Nubia Stella Martínez (directora del Centro Democrático) y el representante Juan Fernando Espinal, (vocero del uribismo en la Cámara).



Al respecto, Prada expresó que la reunión entre Uribe y Petro se construyó un mensaje hacia el país “de amabilidad y cordialidad”.



En ese sentido, aseguró que buscan mostrarle a los colombianos que se puede dialogar “en la diferencia”.

Petro y Uribe se reúnen en un edificio del norte de Bogotá. Foto: Cortesía

Prada informó que la reforma tributaria, agraria y proyectos que presentará el nuevo gobierno son algunos de los temas que abordaron en el diálogo.



Ante esas iniciativas, el encargado del empalme para el Ministerio del Interior añadió que se recibió “retroalimentación del expresidente Álvaro Uribe”. En esta, hubo “puntos de coincidencia y puntos de distancia”.



De acuerdo con esos planteamientos, Prada reafirmó que se abrirá un canal de diálogo entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, con el fin de que se mantenga durante la totalidad del mandato.



Así las cosas, el empalme entre el gobierno saliente y el entrante avanza de manera satisfactoria para todas las partes. Tal como lo había previsto el presidente Iván Duque quien había subrayado la transparencia, hace unos días: “Todos los documentos e informes de gestión los vamos a hacer públicos, y en la medida que se vayan adelantando las mesas técnicas de empalmes, también las haremos públicas. Yo quiero que el pueblo colombiano vea con claridad lo que se está entregando”.

