El cese bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro con cinco grupos criminales se frustró con uno de ellos, cuando el Eln dijo este martes que no había alcanzado ningún acuerdo con el Ejecutivo para suspender los hostigamientos.



"La delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", afirmó el Comando Central de la guerrilla y agregó "solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".



Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando el presidente Petro informó sobre el acuerdo con el Eln, así como con las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el 'clan del Golfo' y las Autodefensas de la Sierra Nevada, lo hizo porque la guerrilla "en varias oportunidades ha planteado la importancia de avanzar en un cese bilateral".



Por ejemplo, recordó que el 19 de diciembre, cuando declararon un cese unilateral, le pidieron al Gobierno que estudiara, según su voluntad y paz, un cese bilateral.

El presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

"Bajo ese entendimiento, el gobierno de Colombia decretó el cese bilateral", comentó Prada.



Pero esto deja en evidencia que no había tal acuerdo, como lo había expresado el Gobierno Nacional en varias oportunidades.



Esta situación terminó en la suspensión del decreto que posibilitaba el alto al fuego entre la Fuerza Pública y el Eln, por lo que la ofensiva militar continuará. Además, Prada, quien también es portavoz del Gobierno, reconoció que se debe actuar con cautela y precaución.



"Después de evaluar los hechos de las últimas 48 horas y de los últimos 50 años, reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que haya que atender, que hay que responder de alguna



Ahora un posible cese bilateral del fuego será evaluado durante la mesa de diálogo del Gobierno y la guerrilla, que en las próximas semanas comenzarán su segundo ciclo en México. Por ahora, el Gobierno le dijo a la guerrilla que considere una tregua, por el bienestar de las comunidades.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA