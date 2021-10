La pelea que casó el Registrador con el director del Dane por el censo

Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, abrió en la noche de este jueves un polémico debate de graves consecuencias, al afirmar que en el país “no somos 50 millones de personas sino 55” y, por si fuera poco, que él no les cree a las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. Incluso fue más allá y retó a su director, Juan Daniel Oviedo, a un debate para decidir quién tiene la razón.

Pero, ¿en qué se basa Vega para hacer semejante afirmación? En los registros civiles, explica él. Ese número, el de 55 millones, es el que su dependencia tiene.



Vega hizo las sorprendentes afirmaciones, en medio de su discurso en la entrega de unas registradurías en el municipio de Soacha, Cundinamarca, al sur de Bogotá.



Allí aseguró que las bases del Dane, una de las entidades de mayor prestigio en el país, que éstas no son confiables.



"Cómo explican que en el Dane somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55, ¿dónde están los otros 5 millones de colombianos?", preguntó Vega.



Vega afirmó que no es posible que a municipios como Soacha le “pongan menos población de lo que realmente tiene”. Además, dijo que los alcaldes tienen que "hacerse valer" y les ofreció todo el respaldo de la Registraduría.



“Lo puedo decir hoy como registrador Nacional, y díganselo al director del Dane, las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la registraduría”, manifestó.



Pero, ¿qué consecuencias tienen las palabras de Vega? Varias y de enorme calado. Su pronunciamiento se da solo a pocos meses de las elecciones presidenciales y para el Congreso que se llevarán a cabo en Colombia lo que equivale a que, según su tesis, habría que cambiar el umbral para las elecciones.



Y dos, en el dinero que se entrega a los municipios a través de las transferencias.



Según el último censo que se realizó en el país, en Colombia viven 48'258.494 personas. Y un porcentaje significativo está distribuido en cinco ciudades, las cuales son consideradas las capitales.



Se trata de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales, entre todas, suman más de 15 millones de habitantes, según el censo del 2018.



Así las cosas, en Bogotá viven 7'412.566 de personas; en Medellín 2'427.129; en Cali 2'227.642; en Barranquilla 1'206.319 y en Cartagena 973.045.



A estas ciudades, de acuerdo con los resultados entregados por el Dane, les sigue Cúcuta, con 711.715; Bucaramanga, con 581.130; Villavicencio, con 531.275; Ibagué, con 529.635 y Santa Marta, con 499.192.



Según Vega hay municipios como Soacha en donde hay más población por lo que invitó a sus autoridades a reclamar.







