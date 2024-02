Alexander López ya asiste a consejos de ministros aunque no ha sido nombrado en DNP

El todavía senador Alexander López ya asiste a los consejos de ministros del presidente Gustavo Petro, como lo dejan ver fotos de la jornada de este lunes en las que aparece. El gobierno confirmó el pasado viernes que el presidente del Polo Democrático ocupará la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esto en reemplazo de Jorge Iván González.



Se esperaba que este lunes fuese publicada la hoja de vida de López en el sistema de aspirantes y así despejar cualquier duda de su llegada al DNP. Sin embargo, hasta la hora de esta publicación, no se había hecho el último paso para hacer oficial el salto de López del Legislativo al Ejecutivo.



Sin embargo, aunque se cumpla con el requisito de la hoja de vida, Alexander López no puede asumir por el momento su nuevo rol como funcionario. La razón es que todavía no se ha ejecutado la anulación de su elección como senador, determinación tomada por el Consejo de Estado en noviembre debido a un caso de doble militancia en el que incurrió el que fue senador por 20 años.

Mientras no se ejecute y notifique la anulación de la elección al Congreso, López no puede asumir como director del DNP. Este no podría acelerar el proceso renunciando a su curul puesto que en ese caso le regiría el régimen de incompatibilidades. De acuerdo con la Constitución, ningún congresista puede saltar a un cargo en el Ejecutivo en el periodo que fue elegido a menos de que espere un año desde que presentó la renuncia.



Por eso, Alexander López debe esperar a que se anule su elección. Esta acción lo que hace es que se elimine del todo los efectos de haber llegado al Congreso. Esto lo que implica en el papel es que la situación jurídica del todavía senador sea como si nunca hubiese sido elegido como senador.



Sin embargo, a pesar de no haber sido nombrado oficialmente como director del DNP, a López ya se le ve asumiendo algunas de sus funciones.No solo es la asistencia al consejo de ministros, un espacio casi que exclusivo al gabinete presidencial, sino que incluso habría estado participando de otras reuniones este lunes en Casa de Nariño.