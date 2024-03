'Yo no soy economista ni aspiré a serlo': Alexander López sobre su llegada al DNP

Este martes, el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, fue condecorado en el Senado por sus 21 años de trayectoria como parlamentario del Congreso de la República. Durante su intervención, el funcionario aprovechó para responder a las críticas por su nombramiento en este importante cargo del Gobierno Nacional.



El presidente del Senado, Iván Name, y la mesa directiva del Senado de la República, junto con la bancada del Pacto Histórico, le otorgaron al exsenador la gran cruz extraordinaria con placa de oro, reconociendo su trabajo como expresidente y exsenador del Congreso.



En medio del debate que surgió por la responsabilidad que asumen varios 'petristas purasangre' -como ellos mismos se califican- destacados por su activismo político, mientras el gobierno Petro se desprende de los perfiles técnicos, López tomó la palabra para aseverar que su experiencia en los territorios más pobres del país le servirá para dirigir las políticas públicas del departamento.

Condecoración a Alexander López en el Senado. Foto: Prensa Senado

"No soy economista ni aspiré a serlo porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad, siendo esa la primera ruta o el primer camino o elemento para comprender esa ciencia tan compleja, pero conozco abajo, a donde se tiene que dirigir la política pública”, dijo.



Y agregó: "Quiero ver solo a uno de esos cuadros que reposa en Planeación Nacional que conozca este país como yo lo conozco, que conozca las tragedias del pueblo colombiano como yo, que conozca el dolor y el sufrimiento de un pueblo que he acompañado en toda mi existencia. Por eso, el presidente Gustavo Petro toma la decisión, creo yo, de entregarme esa maravillosa y hermosa responsabilidad de estar al frente de Planeación Nacional, donde se definen las políticas públicas para impartir justicia social en el país”.

Además, el exsenador aseguró que durante sus 21 años en el legislativo, entre la Cámara de Representantes y en el Senado, fue un privilegio trabajar para ayudar a las comunidades y fortalecer el movimiento social, étnico y campesino.

"Ha sido un honor poder acompañarte, caminar y construir a tu lado en el Congreso. Sin duda, continuarás un gran legado desde el Gobierno, por nuestro país y nuestras gentes. Gracias!", expresó la senadora María José Pizarro en sus redes.

Desde el @PactoCol rendimos homenaje en la plenaria del Senado al compañero y amigo @AlexLopezMaya, por su destacada trayectoria en el legislativo durante 22 años.



Por su parte, la senadora Sandra Ramírez manifestó: "Se va un gran colega que deja un legado en el Congreso de la República, de lo que significa ser un servidor público, sabemos que asumirá con toda responsabilidad su nuevo rol. @AlexLopezMaya

gracias por tu aporte al país desde el senado. Buen viento y buena mar. Adelante compañero".

Condecoración a Alexander López en el Senado. Foto: Cuenta de X de Jahel Quiroga.

"Durante los 21 años que estuvo en el Congreso, @AlexLopezMaya demostró honestidad, coraje y compromiso, cualidades que dignifican la labor de un congresista. Ahora, en la dirección del @DNP_Colombia, no me cabe duda de que seguirá trabajando por una Colombia más justa y por quienes han sobrevivido como si no tuvieran derecho a vivir dignamente", dijo Jahel Quiroga, otra de las senadoras que deseó suerte a López en su nueva labor.

