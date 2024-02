Alexander López será nuevo director del DNP: Gobierno lo confirma

Desde el gobierno de Gustavo Petro se confirmó en la noche de este viernes que Alexander López, presidente del Polo Democrático, llegará a la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que es un hecho.

La hoja de vida de López sería publicada este lunes. Hasta hace unos días aún estaba en trámite su salida del Congreso. A pesar de que el Consejo de Estado anuló su elección a mediados de noviembre, esta todavía no había surtido efecto por temas de notificación al Legislativo.



Hace unos días, cercanos a López le confirmaron a este diario que apenas este dejara su investidura iba a pasar Gobierno. Sin embargo, todavía no había claridad al cargo que iba a asumir. En ese momento había distintas plazas disponibles, aunque se rumoreaba que la más probable era el DNP.



El DNP se encuentra en la interinidad desde hace tres semanas, cuando Jorge Iván González presentó su renuncia luego de un fuerte choque con el primer mandatario, Gustavo Petro. En su lugar, había asumido en encargo Daniel Rojas, presidente de la SAE.



Sin embargo, el gobierno había dejado claro que este no iba a asumir dicha dependencia y que el encargo no iba a afectar las tareas que venía ejerciendo al frnete de la Sociedad de Activos Especiales.



Alexander López era uno de los perfiles fuertes del Gobierno en el Congreso. Incluso, cuando salió Roy Barreras -también por la anulación de su elección-, fue el propuesto por el sector oficialista para asumir la presidencia del Senado por el resto del periodo que quedaba del primer año legislativo.



Con la salida de López del Congreso, distintos sectores coincidieron en que fue un duro golpe político para unas fuerzas del Pacto Histórico que han venido perdiendo perfiles importantes. Primero fue Gustavo Bolívar, luego Roy Barreras y por último Alexander López.