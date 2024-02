¿Quién es Alexander López, congresista que será el nuevo director del DNP?

En la noche de este viernes se confirmó que Alexander López, presidente del Polo Democrático, será el próximo director de la Dirección Nacional de Planeación (DNP). El todavía congresista tendrá su hoja de vida publicada a partir de este lunes, explicaron cercanos al gobierno.



López aún no ha dejado su investidura como senador. Esto debido a que el Consejo de Estado todavía no ha ejecutado la nulidad de su elección, que fue anunciada desde noviembre pero que por distintos recursos interpuestos y por temas administrativos de notificación al Congreso no se ha ejecutado.



López llega al gobierno después de una amplia trayectoria en la izquierda, que incluso lo llevó a ser el presidente del Senado en el último mes del primer año legislativo. Los inicios del futuro director del DNP fueron en el sindicalismo caleño. A muy temprana edad, 19 años, entró a trabajar a la Empresas Municipales de Cali (Emcali) como obrero de acueducto, cargo en el que estuvo por 14 años, y allí se vinculó a Sintraemcali, uno de los sindicatos más importantes del Valle del Cauca.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Allí se fue abriendo espacio como uno de los líderes hasta que llegó a la dirección. De forma paralela a su trabajo en las empresas públicas de Cali, López estudió derecho en la Universidad de Cali, donde también llevó a cabo un importante liderazgo estudiantil.



También tienen especialización en Gobierno y políticas públicas en las universidades Jorge Tadeo Lozano y la Pontifica Universidad Javeriana. Precisamente una de las críticas que le han hecho es su falta de estudios de economía para asumir un cargo que en los últimos tres gobiernos, incluido el actual, siempre tuvo un economista al frente de la entidad.



La actividad sindicalista de López, que se opuso a la privatización de Emcali, coincidió con el posicionamiento y cooptación de la región del Bloque Calima de las Autodefensas. Precisamente fue declarado como objetivo militar, por lo que tuvo que salir del país y recibir varias amenazas. Ser la cabeza del sindicato más importante de la región lo puso en craso peligro. Incluso las autoridades vinieron a conocer varios planes para matarlo.



En 2001 dejó de ser la cabeza de Simtraemcali con la intención de incursionar en la política electoral. Gracias a su labor sindical fue escogido por el movimiento Frente Social y Político -de Carlos Gaviria Díaz- para aspirar a la Cámara. Desde entonces estuvo en el Congreso.



Fueron cuatro años en la Cámara y desde 2006 en el Senado. Se convirtió en el gran elector de la izquierda en el Pacífico colombiano. Esto apoyado en gran parte en el Polo Democrático, partido al que llegó cuando su movimiento se integró al partido de izquierdas.



En el Congreso desarrolló una importante acción desde la izquierda hacia los sindicatos y otros movimientos sociales. Su labore hizo que su nombre fuese vinculado a las investigaciones de la Farcpolítica que llevaba la Corte Suprema de Justicia, pero nunca se pudo probar vinculación alguna.



Antes de 2023, cuando llegó a ser presidente del Senado, la tarea legislativa más importante que había asumido López fue la segunda vicepresidencia de Senadoen 2015.



Su trabajo fue importante ante distintos movimientos y políticos. A través de los años se logró posicionar en el Polo Democrático. Tanto que cuando Álvaro Argote salió de la dirección de dicho partido en 2021, en el marco de un caso de posible acoso sexual, López fue elegido en su lugar.



En esta colectividad, López ha construido una importante estructura política, tanto que algunos sectores lo han criticado por la forma en que está llevando el partido y por el posible favorecimiento a unos sectores.



Hacia afuera, el todavía senador desarrolló una importante cercanía con el hoy presidente. En 2018 fue uno de los primeros del Polo Democrático en apoyar a Gustavo Petro en su campaña presidencial. Luego tuvieron un importante trabajo conjunto cuando el actual mandatario asumió la curul de la oposición.



Alexander López fue uno de los destacados opositores al gobierno de Iván Duque, tanto así que se planteó inicialmente que este podría participar en la consulta interpartidista de 2022 para enfrentarse a Gustavo Petro. Iba a ser el precandidato del Polo Democrático. Sin embargo, al final, volvió a aspirar al Senado, mientras que el partido que dirigía le dio el aval a la hoy vicepresidenta, Francia Márquez.

Alexander López, senador del Pacto Histórico Foto: Prensa Senado



En el Congreso, este fue uno de los perfiles de más amplia trayectoria del Pacto Histórico. Tanto así que fue el que dio el paso al frente para asumirla presidencia del Senado cuando Roy Barreras salió del Congreso. Esto lo hizo convertirse en el primer presidente de izquierda del Congreso.



En los últimos meses se había convertido en uno de los mayores impulsores de las reformas sociales del gobierno, hasta que en noviembre fue anulada su elección. Desde entonces solo se estaba a la espera de que se ejecutara la determinación.



Con la llegada de López a gobierno, el presidente Petro suma a alguien cercano en una entidad que tiene la particularidad de articular los proyectos de infraestructura a nivel nacional. Esto puede llegar a ser importante a la hora de poder negociar con los congresistas, que buscan obras importantes para sus departamentos.