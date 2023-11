'No se deje engañar': alerta por falsos correos de Registraduría de sanciones a jurados

Algunos colombianos estarían recibiendo supuestos correos de la Registraduría Nacional del estado Civil en los que son acusados de haber sido designados como jurados de votación, en las elecciones del pasado 29 de octubre, y de no haber cumplido con dicha obligación.



Sin embargo, se trataría de correos fraudulentos que suplantan a la entidad, pues en realidad los destinatarios no habrían sido notificados sobre cumplir la función de jurados en medio de la jornada.

El correo lleva los logos de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), además de reseñar el código bajo el cual se imponen sanciones a quienes incumplen con la obligación.



También, se habla de la inhabilidad de ejercer cargos públicos y la multa que deben asumir los jurados de votación que no asistieron a la jornada, y que para conocer a detalle dicha información deben ingresar o hacer clic a un enlace que proporcionan en el mismo mensaje.



La dirección web que ponen no sería realmente la de la Registraduría, por lo que se presume que podría tratarse de la modalidad conocida como phishing, una de las técnicas más utilizadas para vulnerar la privacidad y seguridad de las personas.



"Informamos a la ciudadanía que el correo que circula sobre eventuales sanciones a los ciudadanos que desatendieron las funciones de jurado de votación el pasado 29 de octubre es falso", dijo la Registraduría a través de su cuenta de X (antes Twitter).



Además, recomendaron a los ciudadanos "no hacer clic en enlaces adjuntos y verificar siempre el remitente".

Es preciso resaltar que el phishing se refiere al “envío de correos electrónicos o mensajes directos que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza, pero que en realidad pretenden manipular al receptor para robar información confidencial”, según detalla la empresa de seguridad informática internacional ‘Panda Security’.



Por tanto, es importante que tome precauciones con mensajes o correos de dudosa procedencia, y evite acceder a enlaces de remitentes desconocidos, con mala ortografía o que su dispositivo reconoce como 'peligrosos'.

