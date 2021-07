Habla alemana tras ser expulsada de Colombia

En la tarde de este jueves Rebecca Linda Marlene Sprösser dio sus primeras declaraciones luego de que en la noche del miércoles fuera expulsada hacia Alemania, su país natal, pues según Migración Colombia "pese a su condición de turista, practicaba acciones que no correspondían al turismo".



Además, las autoridades migratorias señalaron que la decisión se tomó buscando "salvaguardar la integridad" y "mantener el orden y la seguridad nacional".



(En detalle: En fotos: el paso a paso de la expulsión de la alemana de primera línea)



Por tanto, durante los próximos diez años la ingeniera industrial de 34 años no podrá regresar al país.

En dos publicaciones en Instagram, la alemana agradeció por los mensajes de apoyo que ha recibido tras ser expulsada.



De otro lado, señaló que está "muriendo por dentro".



“Gracias por sus palabras. Disculpen si no tengo la fuerza para responder. No existen palabras para el dolor que siento”, señaló en la red social y agregó que “plenamente dicho, me siento morir y ya no sé cómo aguantar”.



En la misma red social aseveró: “Me prohibieron entrar a Colombia por 10 años. Colombia se ha convertido en mi hogar. No puedo regresar a mi casa por 10 años”, indicó. “No es la razón por que me estoy muriendo por dentro. Todo es mucho peor y cuando tenga la fuerza les voy a contar todo”.



(Lea también: Políticos reaccionan a expulsión de alemana de primera línea)

Facebook Twitter Linkedin

Alemana Rebecca Sprösser reacciona tras ser deportada. Foto: Instagram

Por ese mismo medio dio a conocer que a través de la plataforma Change.org están recogiendo firmas para pueda regresar a Colombia. A la fecha, más de 12.000 personas han firmado.



En diálogo con EL TIEMPO, hace dos semanas, la joven señaló que tiempo atrás había estado en Bogotá, que siempre había soñado conocer Cali, pues sus amigos colombianos en Alemania le habían hablado de esa ciudad. Además, dijo que había tenido parejas sentimentales oriundas de Colombia.



Al arribar al país, la joven tomó clases de baile y trabajó como 'community manager' para la misma compañía. No obstante, la empresa tuvo que cerrar por la pandemia y en paralelo comenzaron las protestas en el país. Asunto que ella apoyó, acercándose a los jóvenes de la primera línea.

Facebook Twitter Linkedin

Petición para que dejen volver al país a la alemana expulsada. Foto: Change.org

En ese mismo diálogo ya no estaba tan cerca de estos jóvenes por las amenazas en su contra y señaló que su proyecto era crear una iniciativa para brindarles clases sobre política y economía a los jóvenes que han salido a las manifestaciones. Por tanto, no contemplaba volver a Alemania, pues aseguró que en el país "hay mucho por hacer".



(Además: La historia de la alemana que se unió a la 'primera línea' en Cali)

¿Por qué fue expulsada?

Migración Colombia señaló que la ciudadana alemana, quien había ingresado a Colombia el pasado mes de marzo, con un permiso de turismo, fue requerida por la autoridad migratoria colombiana con el fin de adelantar un proceso de verificación, luego de evidenciar que ella se encontraba adelantando actividades que no tenían que ver con su condición de turista, las cuales afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana.

Facebook Twitter Linkedin

Alemana Rebecca Sprösser reacciona tras ser deportada. Foto: Instagram

Según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, primero dijo que era ingeniera, luego que es periodista, luego que vino a tomar clases de salsa.



"Se le garantizaron sus derechos en todo momento, sin embargo, tras la respectiva verificación, se tomó la decisión de expulsión. Esta decisión, adicionalmente, incluye la prohibición de ingreso a territorio nacional por diez años. Es una decisión soberana, discrecional, que cuenta con todo el soporte jurídico", advirtió el director de Migración Colombia.



Además, explicó que "es de público conocimiento que estaba asociada, o relacionada, con personas que tienen vínculos con cierta peligrosidad en zonas que escapan incluso a la protesta social”.



(No se quede sin leer: Disputa marítima entre Colombia y Nicaragua volverá en septiembre)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET