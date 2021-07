Colombia expulsaría a alemana que apoya la 'primera línea'

Rebecca Sprösser, la alemana que llegó en marzo de este año al país de vacaciones y tras la explosión social apoyó a los manifestantes en Cali uniéndose a la denominada 'primera línea', habría sido detenida por Migración Colombia este martes, según denunció en 'la W', Walter Agredo, coordinador de Solidaridad de presos políticos.



La joven ya estaría en el aeropuerto internacional El Dorado, donde agentes de Migración Colombia la enviarían a su país.

“Este martes ella había sido citada a una diligencia en la Fiscalía; al terminar fue detenida por Migración Colombia”, indicó en esa emisora.



Seguidamente apuntó que “nosotros en este momento estamos en las instalaciones de Migración al norte de la ciudad de Cali. No nos han dicho si ella se encuentra en este lugar, entonces no sabemos el paradero de ella”.



EL TIEMPO se ha intentado comunicar con ella, pero no ha sido posible, lo que indicaría que no tiene acceso a su celular.



El pasado viernes, la alemana denunció un atentado en su contra. De acuerdo con la denuncia publicada en redes, los hechos ocurrieron en un sitio público y los colectivos sociales lo consideran como un atentado contra la ciudadana alemana.



Según narró la joven en ese momento, se vio con un amigo "para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y, de pronto y sin hablar, vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros".



De acuerdo con su relato, "mi amigo estuvo frente y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además, tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto hacia mi brazo y pecho".



Tras ello, el embajador de Alemania en el país, Peter Ptassek, señaló que estableció contacto con ella. No obstante, no se ha pronunciado frente a este nuevo hecho.



¿La podrían expulsar?



El Gobierno tiene la facultad de expulsar a un extranjero si afecta el orden público o genera actos vandálicos poniendo en riesgo los bienes públicos, privados o la integridad de las personas que están en las marchas.



En 2019 Colombia expulsó a 61 extranjeros por "afectar el orden público" en medio de manifestaciones contra el Gobierno de Duque.



