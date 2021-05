Alejandro Ordóñez responde a duro comunicado de la CIDH

4. En ejercicio de su cargo como Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez declaró abiertamente estar en contra del aborto. En un foro en el 2010 aseguró que, el aborto, aunque la ley no lo considera formalmente como un delito de lesa humanidad, materialmente sí lo es. Respecto al reciente debate que se está llevando a cabo en el país declaró por medio de un tweet que: “Nada se defiende si no se tiene el valor de defender lo más valioso: la vida de las nuevas generaciones. Ninguna lucha parece justa si no se lucha contra el mayor acto de cobardía: acabar con la existencia de un bebé indefenso en el mismo vientre de su madre.”