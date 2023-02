El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, no se marchará del gabinete del presidente Gustavo Petro a pesar de que, según le dijo este martes a EL TIEMPO, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta "de manera suficiente" en el texto de la reforma a la salud que radicó este lunes su colega Carolina Corcho.



"No voy a renunciar. Yo tengo una responsabilidad y un agradecimiento con el presidente Petro y voy a continuar aportando para ayudar a construir una sociedad mejor", le dijo a este diario.



Gaviria contó que la generosidad del Presidente se vio durante el proceso en el que lo invitó a expresar sus puntos de vista. "En la reunión de Villa de Leyva en donde di de manera franca y transparente mis puntos de vista, algunos de los cuales fueron conocidos por el país a través del documento que se filtró a los medios; y en reuniones del Gabinete. Fueron más de siete reuniones", dijo.



Al final, para desazón de él, se impuso la visión de la ministra Carolina Corcho en el proyecto. "El presidente nos oyó mucho, pero esto no se tradujo en el texto".

Para Gaviria, en un sistema de una coalición de partidos como en España donde él hubiera sido desatendido pese a su enorme experiencia -fue ministro de Salud durante ocho años en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos- seguramente se crearía una crisis porque su colectividad se sentiría desoída.



"Aquí no porque yo estoy solo, soy un académico que con sus ideas quiero aportar. No se me hizo caso y pues hay que seguir adelante en ayudar en mi campo al país. Tengo que se respetuoso y asertivo", dijo.



Gaviria advirtió, eso sí, que en el Congreso la reforma se debe mirar con detenimiento y máxima atención "porque es mucho lo que está en juego".

Los presidentes del Congreso durante el acto simbólico de la radicación de la reforma e la salud. Foto: Prensa David Racero

Para él, se observa que el texto como quedó no cumple la promesa de "construir sobre lo construido". "Eso es frustrante porque tuvimos una oportunidad de hacer un texto que pudo haber quedado mejor".



Asesores cercanos a Gaviria además le han advertido que el proyecto puede estar mal concebido desde el punto de vista jurídico lo que presupondría que en una revisión de la Corte podría no seguir avante.

"Invito a mirar el texto cómo está concebido, si se ciñe por completo a las reglas de juego institucionales que tenemos", dijo Gaviria.



Para Gaviria es fundamental no mirar el sistema con el prisma de la ideología porque "se amplifican sus características, malas o buenas, y no necesariamente de manera precisa".



"Yo soy un liberal, invito a hacer una reforma liberal", comentó Gaviria. Para él, es trascendental avanzar en mejorar un sistema que ha crecido para beneficio de toda la sociedad.

Radicación reforma de la salud en la Cámara. Foto: Prensa Cámara

Con este espíritu, dice que seguirá opinando con libertad. Hace unos días había dicho que seguirá dando la discusión desde adentro, si bien sigue recibiendo palo de los sectores más radicales.



“Los fanáticos suponen de entrada que aquellos que no comparten sus dogmas son vendidos. No cuestionan las ideas, sospechan de las intenciones. La democracia necesita de una controversia sana, de un debate basado en el conocimiento y el apego a los hechos”, dijo él.



EL TIEMPO conoció que, en fuentes cercanas a los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación, Jorge Iván González, también hay inquietud por lo que pueda pasar con el sistema en caso de aprobarse el texto tal como quedó. No solo porque se pueda perder lo avanzado en los últimos 30 años sino por las dudas que tendría, en caso de ser aprobado, hacia el futuro por su financiación.



Dudas en el trámite

Desde el Congreso advierten que esta debe ser una ley estatutaria y no ordinaria, como lo plante al Gobierno. ¿Por qué? Se van a tocar temas relacionados con un derecho fundamental, pues la salud es uno de estos.



Pero desde el Ejecutivo aseguran que no se hará una ley estatutaria, por lo que se mostraron confiados en que no se caerá ante las revisiones de la Corte Constitucional.



"Esta ley ordinaria se inspira en la ley estatutaria, la cita, pero no es una modificación de la estatutaria. Es una ley que reorganiza aspectos de prestación se servicio, de estructura del sistema. Es una ley ordinaria con toda la claridad porque eso fue consultado bastante", aseveró la ministra de Salud, Carolina Corcho, en entrevista con Caracol Radio este martes en la mañana.



