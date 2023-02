Alejandro Gaviria, ministro de Educación, afronta una vez más un contagio por covid-19. Así lo informó mediante sus redes sociales al compartir la fotografía de la prueba rápida que se practicó en las últimas horas.

(Siga leyendo: Propuesta de reforma de la salud agitó recuerdo de la crisis del Seguro Social).

“¿Cuántas hijue… veces me va a dar covid?”, escribió en su cuenta de Instagram como parte de la molestia que le produjo conocer el resultado positivo.



Por lo pronto, el ministro Gaviria no ha precisado cuál es su estado de salud. No se conoce si se alejará de sus funciones por unos días mientras se recupera de este nuevo contagio.

(Siga leyendo: César Gaviria: 'Hay que fortalecer el sistema de salud, no arrasarlo').

Vale recordar que en mayo de 2022 vivió un aislamiento por culpa del covid-19. En ese momento estaba inmerso en la campaña presidencial de la mano de la Coalición de la Centro Esperanza.



“Tercer día de aislamiento por covid. Fiebre alta. Mucha tos. Malestar general. Nada grave, pero duro”, expresó.

Para esa ocasión, el entonces candidato Gustavo Petro y ahora presidente le había enviado un mensaje de solidaridad: “Espero tu restablecimiento. Sufrir el covid es duro y hoy merece la pena un análisis profundo desde la economía y desde el balance en que queda la humanidad. Sabrás hacerlo como aporte a Colombia”.

Espero tu retablecimiento. Sufrir el covid es duro y hoy merece la pena un análisis profundo desde la economía y desde el balance en que queda la humanidad. Sabrás hacerlo como aporte a Colombia. https://t.co/EWMtm1jXlb — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2022

Ministro Gaviria critica duramente la reforma pero dice que no va a renunciar



El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, no se marchará del gabinete del presidente Gustavo Petro a pesar de que, según le dijo este martes a EL TIEMPO, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta "de manera suficiente" en el texto de la reforma a la salud que radicó este lunes su colega Carolina Corcho.

Facebook Twitter Linkedin

Gaviria, con su libro 'No espero hacer ese viaje', de la editorial Planeta, que tiene 179 páginas. Foto: Claudia M. Quintero

"No voy a renunciar. Yo tengo una responsabilidad y un agradecimiento con el presidente Petro y voy a continuar aportando para ayudar a construir una sociedad mejor", le dijo a este diario.



Gaviria contó que la generosidad del Presidente se vio durante el proceso en el que lo invitó a expresar sus puntos de vista. "En la reunión de Villa de Leyva en donde di de manera franca y transparente mis puntos de vista, algunos de los cuales fueron conocidos por el país a través del documento que se filtró a los medios; y en reuniones del Gabinete. Fueron más de siete reuniones", dijo.

(Para leer la entrevista completa con el ministro puede hacer clic aquí).

También puede leer:

- ¿Por qué la UNP asignó esquema de seguridad a la alemana Rebecca Sprösser?

- Hallan muerto en su oficina a Thomas Lee, reconocido multimillonario.

- Reforma salud: ya son dos tutelas que buscan que la ley sea estatutaria.

- Crear más EPS no tiene sentido, pero pueden continuar las que funcionan: Corcho.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS