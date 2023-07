En una extensa entrevista con María Isabel Rueda para El Tiempo, el exministro de Educación habló de su último libro, La explosión controlada, en el cual reveló rasgos del presidente y del Gobierno desde su experiencia en el gabinete.



En la entrevista de este lunes, Rueda pregunta sobre los rasgos que percibió Gaviria en la personalidad del mandatario.

"Hay una frase muy fuerte en la que sostiene que Petro tiene una mentalidad como paranoide, que termina en confrontación, en pugnacidad, en negación del pluralismo", dijo Rueda.

A esto, Gaviria relató: "Él, por su historia personal, incluso hay que entenderlo, siempre cree que los otros pueden tratar de hacerle daño, que hay conspiraciones todo el tiempo. Esa mentalidad paranoide la asocio con posiciones ideológicas extremas, con ideas fijas".

Este tipo de ideas, en opinión de Gaviria, tuvieron que ver con su salida del Gobierno.

"Él creyó que yo estaba tejiendo una conspiración en el interior del Gobierno, cuando trataba de expresar mis opiniones, para aportar", añadió.

En otra de sus observaciones sobre el Presidente Petro en la entrevista, Gaviria dijo que "él plantea el mundo entre contradictores enemigos y los amigos. Le queda difícil entender que los contradictores no son enemigos y que esas visiones del cambio podrían incluso complementarse".

En la entrevista, Rueda también señala en relación al libro que Gaviria plantea que Petro "está instalado en la imagen de héroe romántico de peleas imposibles" contra poderes que se le atraviesan.

A esto, el exministro añade que "uno puede tener dos actitudes. Una es decir: el cambio es difícil, voy a hacer los mejores esfuerzos en la política pública. Ese no es el presidente Petro. A él le gusta más el discurso de 'hay unos poderes, visibles e invisibles, que no me dejaron, y yo tuve el valor de enfrentarlo'. Esa narrativa es la que más congenia con su personalidad".

