El saliente ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se refirió a su salida del gabinete ministerial de Gustavo Petro, enviando un mensaje para la nueva ministra, Aurora Vergara.



"Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeros del ministerio. Le deseo muchos éxitos a la ministra Aurora Vergara en todo lo que viene, en especial en la reforma a la Ley 30 en la que veníamos trabajando en equipo y con entusiasmo", puntualizó.



De la misma manera, Alejandro Gaviria, agradeció al presidente Gustavo Petro por elegirlo como parte de su gobierno. "Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles".

Los reparos que habrían causado salida de Alejandro Gaviria

En medio de su alocución presidencial, este 27 de febrero, Gustavo Petro anunció la salida del ministro de Educación Alejandro Gaviria. El pasado 2 de febrero, Gaviria, enumeró sus preocupaciones frente a algunos aspectos de la Reforma a la Salud.



En días pasados EL TIEMPO logró obtener un documento filtrado, en el que se conoció la opinión de Alejandro Gaviria frente a la Reforma a la Salud.



"Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales", advirtió.



De la misma manera, el funcionario mencionó que el diagnóstico que se realizó del sistema de salud en el país no era claro, pues, desde su perspectiva, se insinúba que los problemas del sistema se originan en la administración cuando se relacionan más con la inequidad. Por ende, en su momento destacó que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.

