“Esto suena a persecución política”, de esta manera calificó Alejandro Gaviria al informe de la Secretaría de Transparencia revelado por El Tiempo. En este, sale mal parado el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro y de Juan Manuel Santos, pues se critica la gestión que hizo en la liquidación de SaludCoop EPS y la capitalización de Cafesalud EPS mientras fue ministro de Salud.



“Es un argumento extraño. Trata de decir que hay un lío fiscal por cuenta de los efectos de largo plazo de un acto administrativo”, expresó Gaviria, que defendió la medida de entregar recursos a través de bonos a Cafesalud EPS para que pudiera recibir los 4 millones de usuarios que salían de la liquidada SaludCoop EPS, acción realizada en noviembre de 2015.

(Lea el informe de Secretaría de Transparencia: Informe del Gobierno sobre recursos de la salud cuestiona a Alejandro Gaviria)



El reporte hace una línea de tiempo sobre la existencia de SaludCoop: desde su origen, pasando por la compra de Cafesalud EPS, y terminando con su liquidación. Sobre esto último, el documento presentado por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, cuestiona que se haya capitalizado Cafesalud días antes para poder recibir los usuarios de la EPS que iba a desaparecer.



“Saludcoop no hubiera podido entregar esos afiliados a Cafesalud si ocho días antes no recibe este beneficio, direccionado, al parecer, por el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria. Vale la pena preguntarse en aquella época, ¿por qué? ¿Cuántas EPS se encontraban en la misma condición de Cafesalud y por qué el 100 por ciento de los recursos de esa subcuenta del Fosyga fueron solamente entregados a Cafesalud y no a otras EPS? Esa es una pregunta que me queda de la lectura”, declaró Idárraga a este diario.

Andrés Idarraga, Secretario de Transparencia, entregará un informe en el que se cuestiona la labor de Alejandro Gaviria mientras que fue ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos. Foto: @Aidarragaf y Ministerio de Educación



El exministro de Salud y Protección Social entre 2012-2018 respondió a los cuestionamientos consignados en el informe de la Secretaría de Transparencia que será entregado a la Comisión Accidental para el Esclarecimiento de la Verdad sobre el Sistema de Salud en Colombia. Esta fue conformada por la Cámara en respuesta al pedido del presidente Gustavo Petro de crear un órgano que detalle la situación de la seguridad social en el país.

Después del llamado del Presidente @petrogustavo para crear una Comisión de la Verdad en el Congreso sobre el uso de recursos de la salud, la @STransparencia presenta el primer informe sobre posibles hechos de corrupción durante la existencia de Saludcoop-Cafesalud-Medimás. https://t.co/Tvs5jt2mjv — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) April 4, 2023

En este sentido, Gaviria añadió: “Los bonos se pagaron. No hubo detrimento. No se perdió un peso. La venta de Cafesalud EPS quería evitar una falla sistémica del sistema. SaludCoop EPS tenía que ser liquidada después del fallo de la Contraloría. Los afiliados no podían ser distribuidos, pues las EPS estaban en el límite y se estaba liquidando Caprecom. Había que usar algún vehículo existente y eso implicaba una capitalización”.

Sobre este señalamiento, el exfuncionario aseguró que lo siente como “una estrategia política”, puesto que “no hay ninguna investigación de organismos de control sobre el tema”. Además de cuestionar el informe, fue crítico de la célula temporal a la que se le entregó.

“No creo que tenga ningún soporte institucional, para eso están los organismos de control”, concluyó el exministro sobre la comisión accidental creada por el presidente de la Cámara David Racero, uno de los líderes de la bancada del Pacto Histórico. Vale reseñar que, desde que salió del gabinete de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria ha arreciado sus críticas en contra del proyecto de reforma a la salud, liderado por la ministra Carolina Corcho.



Juan Sebastián Lombo Delgado

Redacción política