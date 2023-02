En medio de su alocución presidencial, este 27 de febrero, Gustavo Petro anunció la salida del ministro de Educación Alejandro Gaviria. El pasado 2 de febrero, Gaviria, enumeró sus preocupaciones frente a algunos aspectos de la Reforma a la Salud.

En días pasados EL TIEMPO logró obtener un documento filtrado, en el que se conoció la opinión de Alejandro Gaviria frente a la Reforma a la Salud.



"Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales", advirtió.



De la misma manera, el funcionario mencionó que el diagnóstico que se realizó del sistema de salud en el país no era claro, pues, desde su perspectiva, se insinúba que los problemas del sistema se originan en la administración cuando se relacionan más con la inequidad. Por ende, en su momento destacó que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.



"Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En Iugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña", afirmó.



Gaviria también afirmó que el sistema de salud actual tiene muchas fortalezas "producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo", por lo que "destruirlo sería un suicidio".



El ministro aprovechó la ocasión para reiterar las dudas que existen alrededor del proyecto: qué va a pasar con los pacientes, cómo va a ser el flujo de recursos, cómo va a ser la transición, entre muchas otras, pues aunque la reforma propone "un pagador único, la ADRES, que es hoy una tesorería y se convertiría en una gran EPS pública", no se conocen los detalles.



Este 27 de febrero, Gustavo Petro decidió retirar a Alejandro Gaviria de su gabinete, argumentando que "con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS