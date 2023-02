Apenas dos horas después de que en un anuncio público con cabezas de casi todos los partidos de la coalición el presidente Gustavo Petro abriera por primera vez la puerta a importantes cambios por consenso en su propuesta bandera, la reforma de la salud, el Jefe de Estado oficializó la salida del gabinete de uno de sus ministros estrella y duro crítico de esa reforma: el hasta este lunes ministro de Educación, Alejandro Gaviria.



(Le puede interesar: Aurora Vergara, del lado de Francia Márquez, nueva Mineducación)

Esa alocución, sobre las siete de la noche de este lunes, fue el cierre, al menos público, de una nueva crisis interna en el Gobierno derivada de la filtración de un documento de consumo privado en el que altos miembros del mismo gabinete hacían reparos de fondo a la reforma.



Fue la segunda filtración en menos de un mes de los duros cuestionamientos que Gaviria, exministro de Salud del gobierno Santos, y las otras voces más técnicas del Gabinete (el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; la de Agricultura, Cecilia López, y el director de Planeación, Jorge Iván González) han hecho en las discusiones internas del proyecto.



(Además: Patricia Ariza: 'Me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro me avisara')



En la pasada oportunidad, Gaviria aseguró que la filtración de su documento se hizo en contra de su voluntad. Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que esta segunda filtración, que se conoció como la primera a través del medio digital Cambio, fue muy mal recibida en círculos cercanos al Presidente Petro y que las miradas se dirigieron de nuevo hacia Gaviria.



Mucho más porque este nuevo documento, de 17 páginas, contiene reparos de fondo, como la falta de claridad sobre los recursos que financiarían la reforma, y refuerza el cuestionamiento acerca del trámite legislativo (estatutario y no ordinario, en contra del camino que finalmente tomó el Gobierno) que debería seguir la reforma.



Desde muy temprano en la mañana, el presidente decidió convocar a los jefes de las diferentes fuerzas de la coalición a Palacio, entre ellas al expresidente César Gaviria, cabeza del partido liberal. Y de todas esas reuniones salió un primer mensaje: que estaba dispuesto a que los partidos le plantearan sus propias propuestas frente a los puntos más polémicos de la reforma, para tratar de buscar consensos.



(También: María Isabel Urrutia: 'No sé si Petro me declaró insubsistente o me cambió')



Esto, sobre la base de tres 'inamovibles': priorización de la atención primaria, territorialización de la salud y fin de la integración vertical de las EPS.



En el arranque de su alocución de las 7 p. m. el Presidente volvió sobre ese mensaje: "En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente".



Pero a renglón seguido soltó una línea que ya daba luces sobre lo que venía: "Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el Gobierno, y después de aprobadas en el Congreso y por la sociedad, necesitan mucha determinación para aplicarlas". Esa línea, consenso en el Gobierno, fue el preludio del despido, casi en tiempo real, de Gaviria y de otras dos ministras, la de Deportes (María Isabel Urrutia) y la de Cultura (Patricia Ariza).

El Presidente muestra que decidió seguir adelante con la gente más cercana a su forma de pensar FACEBOOK

TWITTER

Ellas revelaron en la noche de este lunes que casi se enteraron por el discurso de Petro, pero sus retiros no parecen relacionadas con la situación cada vez más insostenible en la que estaba Alejandro Gaviria. Su salida era casi anunciada y de hecho, en la primera filtración fue fuerte la versión, luego desmentida, de que Petro había considerado su salida. "No voy a renunciar. Yo tengo una responsabilidad y un agradecimiento con el presidente Petro y voy a continuar aportando para construir un país mejor", había dicho Gaviria hace apenas una semana.



(Lea también: Ignacio Zorro es el nuevo ministro de Cultura encargado)



Finalmente, Petro decidió -como se lo venían pidiendo los sectores más radicales del Pacto Histórico, empezando por David Racero- que no iba a aceptar más 'fuego amigo' desde el Gabinete y descabeza así a una de las figuras más reconocidas de su Gobierno. Un segundo mensaje, contradictorio con el primero de supuesta apertura al diálogo, de que el Presidente considera que ya se agotó el espacio del debate interno en el gabinete alrededor de las reformas más duras que pretende sacar adelante desde la Casa de Nariño.



"El discurso del equilibrio entre el cambio y la moderación sufre un golpe fuerte", dice el analista Andrés Segura, quien considera que la decisión presidencial podría ser una señal de radicalización en sus posiciones. "El Presidente muestra que decidió seguir adelante con la gente más cercana a su forma de pensar", afirma por su lado la analista Daniela Garzón.



Gaviria, que no era un petrista purasangre, se va y ahora la duda es por el futuro de los otros que lo acompañaban en sus reservas técnicas sobre la reforma de la Salud y que, como él, también han expresado públicamente sus alertas por el texto que finalmente presentó la ministra Carolina Corcho.



(Además: Reacciones políticas tras salida de Alejandro Gaviria)



José Antonio Ocampo, en Hacienda, y Jorge Iván González, en Planeación Nacional, representan el sector más técnico del gabinete y son considerados como una prenda de seriedad en el manejo macroeconómico del país. Lo propio vale para la ministra de Agricultura. ¿Se habrá acabado también su tiempo en el gabinete? ¿Y cómo podría afectar esto el apoyo de los partidos Liberal, Conservador y de la U a los proyectos de Gobierno?