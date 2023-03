Fueron varias las llamadas que se hicieron el pasado lunes. Este diario conoció que el presidente Gustavo Petro se comunicó con algunos de sus ministros para pedirles su completo respaldo tras la alocución que tenía preparada para la noche. Eso sí, la petición personal no fue para todos.



Las hoy exministras Patricia Ariza y María Isabel Urrutia recibieron el golpe por sorpresa. Tenían previsto ir a Palacio al consejo habitual de ministros de los lunes, pero minutos antes de la alocución les informaron que estaban fuera.



A las 7 de la noche, el mandatario apareció en radio y televisión acompañado de su gabinete. En el grupo ya no estaban las jefes de las carteras de Cultura y Deportes ni Alejandro Gaviria, de Educación. “Es un momento decisivo para las reformas”, por lo que se necesita “más cohesión y determinación”, dijo Petro tras confirmar sus salidas. Aseguró que comparte la diversidad de opiniones, pero que necesita consenso en el Gobierno.

María Isabel Urrutia, Alejandro Gaviria y Patricia Ariza.

Lo de Ariza y Urrutia se salía del guion, pero lo de Gaviria estaba cantado, especialmente por tres hechos. En dos documentos Gaviria manifestó reparos contra la reforma de la salud de su colega, la ministra Carolina Corcho. Análisis que, además, hizo públicos en el gabinete.



El primer documento se filtró el 1.° de febrero. Se trataba de un texto de cuatro páginas que Gaviria escribió días antes del consejo de ministros que se llevó a cabo en Villa de Leyva el fin de semana del 28 y 29 de enero. Luego de que se conoció el documento, en Casa de Nariño corrió la versión que la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, le había pedido al exministro que se retractara. Ella, sin embargo, negó que eso fuera así.



Sin embargo, el 2 de febrero Gaviria aclaró que sus reparos fueron discutidos y envió un mensaje que tranquilizó a algunos: “Mi compromiso con el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue firme”.



En ese punto cedió la tensión, pero se reavivó con otra filtración del pasado domingo. Esta vez se trató de un documento, de 18 páginas, que tenía reparos que cuestionaban el costo fiscal de la reforma.



Este texto era de la autoría de Gaviria y además de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; la ministra de Agricultura, Cecilia López, y del director de Planeación, Jorge Iván González.



Aunque muchos creyeron que el documento lo filtró Gaviria, él lo negó. Incluso se publicó que había sido una persona de su equipo de trabajo, en específico Marla Gutiérrez, una de sus colaboradoras más cercanas. “Marla jamás conoció el documento en cuestión. En presidencia jamás me han acusado de filtrarlo. Hablé con el Presidente hoy y jamás mencionó este tema”, dijo Gaviria.



A pesar de las circunstancias, Petro lo invitó a almorzar el martes en la Casa de Nariño. Fue una reunión cordial en la que no se abordó el tema de su salida. Antes de marcharse, el Presidente le pidió seguir aportándole al país.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

