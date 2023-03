Ya hemos conocido las intimidades de su salida, pero no si en algún momento se arrepintió de haber aceptado; no por el hecho en sí, sino por las críticas que le llovieron de amigos y electores...



Yo sabía que era problemático, que algunos votantes o seguidores iban a verlo como una traición. Por más que yo hablara de la importancia del pluralismo o de lograr consensos parciales entre diferentes —de eso se trata en buena medida la política—, muchos iban a criticar.

Me llamaron incoherente, falto de dignidad, traidor, etc. Nunca me preocupé demasiado al respecto. En algunos momentos, en algunas discusiones, sí me sentí en el lugar equivocado. Cuando el Presidente, por ejemplo, envió por Twitter fotos de hospitales de otros países para atacar nuestro sistema de salud me sentí desmoralizado. Así se lo dije a mi esposa. Pero en general nunca estuve arrepentido. Ni tampoco lo estoy ahora. Recuerdo que hace unas semanas les mandé a unos de los asesores de comunicaciones de Presidencia las recomendaciones de la inteligencia artificial sobre qué tanto debe tuitear un presidente: “Solo cuando sea necesario y en una manera responsable. Los tuits son pronunciamientos públicos y pueden tener un impacto significativo. Por lo tanto, es importante usar Twitter de manera apropiada y veraz”.



¿El equipo que está al frente del país está realmente preparado para asumir el reto de la Colombia de hoy?



Yo no voy a salir a juzgar a mis compañeros de gabinete. Sería grotesco. Tampoco quiero hacer juicios definitivos. Hay mucho por definirse. He dicho, eso sí, que en algunas discusiones del consejo de ministros extrañaba un poco más de método. Hay una tensión, natural por lo demás, entre la tecnocracia y el Presidente. Las visiones más ambiciosas chocan siempre con el realismo de las políticas públicas. Algunas veces me daba estrés en el consejo de ministros por la falta de concreción. Yo siempre decía que la convergencia entre sueños y posibilidades no debería tomar mucho más tiempo. Cuando trabajamos en el documento sobre cambios a la reforma de la salud, el que se filtró y terminó detonando mi salida, pensé que el conocimiento técnico es esencial. Había un grupo de funcionarios jóvenes que armó una contrapropuesta en cuestión de días. Yo entiendo las críticas a la tecnocracia, pero desecharla es un suicidio.



Y al revés: ¿estamos listos los colombianos para estos cambios?



Me parece que está ocurriendo algo muy interesante en Colombia. El gobierno fue elegido con un mandato o demanda de cambio. Muy fuerte. Un sentimiento antiestablecimiento muy profundo. Pero la opinión está cambiando. Persiste por supuesto una demanda de cambio. Pero también hay una demanda por estabilidad, autoridad y certidumbre. Nos estamos dando cuenta de que la gente no odia tanto el sistema de salud o los servicios públicos como se dijo en campaña. Por eso, las reformas serán de transición. No creo que las ideas de borrón y cuenta nueva vayan a tener apoyo. Las clases medias urbanas, por ejemplo, están demandando estabilidad. Lo mismo, a propósito, está ocurriendo en Chile.



¿La reforma que radicó la ministra de Salud va a fracturar al país más de lo que ya está?



No pudimos tener ni siquiera un consenso en el interior del Gobierno. La mayoría de los agentes del sector están insatisfechos. No tienen certeza sobre los beneficios de la reforma. Yo creo que el Gobierno se equivocó presentando, de primera en la fila, una reforma muy radical, sin acuerdos, con grandes dudas sobre la transición y grandes riesgos para la atención de la gente. La reforma aprobada será muy distinta en mi opinión.



¿Cuáles fueron sus principales reparos a la reforma que le costaron la salida del cargo?



Mi primera preocupación tiene que ver con los pacientes. El sistema propuesto es fragmentado entre el primer nivel y la atención de mayor complejidad, no tiene respuestas claras a preguntas básicas sobre quién va a coordinar la entrega de medicamentos, la atención domiciliaria, el transporte, la liquidación de prestaciones económicas, la gestión de riesgos, etc. Mi segunda preocupación tiene que ver con los recursos. El sistema de pagador único ha fracasado en Colombia ya muchas veces, con la libre adscripción del ISS, con la atención a desplazados por parte del Fosyga, con los recobros, etc. El sistema propuesto podría llevar a una quiebra, esta vez sí definitiva y sistémica. Mi tercera preocupación es la transición. La idea de llevar millones de pacientes a la Nueva EPS es una locura. Me preocupa que la incertidumbre está acelerando la transición. Los problemas de desabastecimiento de medicamentos y flujo de recursos son muy preocupantes.



Voceros del Gobierno dijeron que ahora la gente no tendría que ir a las clínicas, sino que el médico llegará a sus casas. ¿Eso es una revolución o una falacia?



Los programas de atención primaria con equipos interdisciplinarios, desplegados en el territorio tienen sentido en algunos contextos. No en todos. Ya se hacen en Colombia en muchos lugares. Pueden fortalecerse. Para eso no se necesita una gran reforma. Creo que muchas veces en este debate se ha confundido una estrategia de atención primaria en salud con una reforma del sistema de salud. Así se lo dije al Presidente cuando decidí mi apoyo a su candidatura antes de la segunda vuelta.



Las encuestas muestran mayoritariamente una defensa de las EPS por parte de los ciudadanos. ¿Usted ha entendido cuál es el interés del Gobierno en querer convertirlas en centros de atención meramente?



Una última encuesta muestra que ese apoyo está creciendo, ya está cercano a 80 por ciento. Como ya dije, la gente no odia tanto al sistema de salud como se suponía. Hay una aversión a la pérdida. La reforma ha generado la idea de que se puede perder lo ganado. Incluso la Corte Constitucional hizo una advertencia sutil pero poderosa al respecto. Me parece que esta realidad ha llevado a una moderación del discurso y probablemente también de las ambiciones del Gobierno.



¿La Adres, a cargo de administrar los recursos del sistema, tiene esa capacidad? ¿Es un riesgo para la corrupción?



No tiene las capacidades, ni la información ni el talento humano para hacerlo. Adres podría hacer el giro de los recursos. Pero no puede ser el ordenador de gasto de todo el sistema. Repetiría, en una dimensión 10 veces mayor, los problemas de los recobros del Fosyga.



¿La reforma mejora las condiciones laborales de los trabajadores de la salud? ¿Hoy son tan malas?



Las condiciones no son buenas. Deben mejorarse. Es un asunto pendiente, sobre todo la formalización laboral. La reforma avanza en ese sentido. Yo comparto ese propósito. Las dificultades para avanzar rápidamente en la formalización son sobre todo fiscales.



¿Usted sí ve que con esta reforma vamos a un esquema como el Seguro Social?



Sí hay un riesgo de que el sistema de salud termine concentrando su administración en una institución desbordada, tomada por el clientelismo e inoperante. Pero yo siempre quise plantear el debate en otros términos. No como un debate sobre la ineficiencia del sector público y la superioridad del sector privado. No creo que ese sea el debate en este caso. Este no es un debate de Estado versus mercado. Es un debate sobre la mejor forma de llevar las capacidades construidas en las zonas urbanas y en el centro del país a las zonas rurales y a la periferia. Uno no necesita destruir lo que ya funciona para remediar lo que no.



Hay acuerdo en que la atención primaria es fundamental. Pero ¿cómo debería hacerse, como dice el Gobierno o como lo plantean los partidos?



La propuesta de los partidos, todavía muy en borrador, parece coincidir con algo que ya dije: no se puede confundir una estrategia de atención primaria con el funcionamiento del sistema de salud.



¿Cómo está viendo el país?



Yo soy menos catastrofista. Siempre he combatido la fracasomanía. Las redes sociales llevan a un estado de opinión crispado. Pareciera que cada semana es el fin del mundo, que todo se viene abajo irremediablemente con cada noticia. Yo confío en la fortaleza de nuestras instituciones y de la economía. No veo grandes amenazas a la estabilidad fiscal y monetaria. Me preocupa la pérdida de control territorial y el poder de los grupos ilegales en varias regiones. Creo que a todos nos toca aprender a diferenciar las acciones de los anuncios. En estas democracias mediatizadas se dicen muchas cosas, pero pasan menos. Hay un cuento de Borges, de ciencia ficción, ubicado en un futuro más tranquilo, en el cual un protagonista afirma, cito de memoria, “los pobres habitantes de mi tiempo creían que todos los días había una noticia”.



Algunos creen que esta incertidumbre es normal en tiempos de cambio. ¿Lo ve igual?



Sí, es normal. El país está aprendiendo a lidiar con un gobierno distinto en el fondo y en la forma. Muchos deberían también valorar lo positivo. Los jóvenes y los habitantes de las regiones más pobres creen en el Gobierno y, al creer en el Gobierno, creen y valoran la democracia. Eso es bueno, especialmente en medio de esta crisis de confianza. Los esfuerzos de reforma agraria o de llevar educación superior donde nunca ha estado o de acelerar la transición energética son no solo necesarios, sino imprescindibles.



¿Cómo ve a las cortes, el Congreso, los medios...?



Haciendo su labor. En conjunto, muestran que en Colombia la democracia liberal funciona. Yo siempre he creído que los contrapesos al poder son claves, no solo para asegurar transiciones democráticas pacíficas, sino también para evitar grandes errores, grandes exabruptos. Colombia es un país de leyes. Eso exaspera un poco a los mandatarios de turno, pero nos protege de los peores escenarios.



Díganos la verdad: ¿su esposa sintió alivio cuando lo sacaron del ministerio?



Quizás sí. Por el tema de mi salud sobre todo, un tema que siempre ha rondado nuestras preocupaciones. Hicimos un chiste juntos en redes sociales, una carta de despedida de una sola línea: “Renuncio al Ministerio de Educación por razones de salud...”.



Si tuviera la oportunidad de decirle a la ministra Corcho algo que ella no permitió que le dijera, ¿qué le diría?



Yo ya dije todo lo que quería decir. Ya he sido suficientemente impertinente. No me gusta mucho dar consejos. Tampoco recibirlos. Tampoco quiero plantear este debate como un tema personal. No lo es.



¿Qué le gustaría que su sucesora mantuviera a toda costa?



Yo creo que va a existir continuidad. Esta semana en la despedida del ministerio les dije a los funcionarios: “Nos va a ir bien”. Me siento parte de esta historia en construcción.



¿Quiere volver a la academia? ¿Seguir en la política? ¿Liderar la discusión sobre la reforma de la salud y otras?



Voy a seguir opinando con objetividad. Creo que se me ha ido la mano en intensidad esta semana. Dije que iba a dar una o dos entrevistas y he dado como seis. ¡Qué intensidad tan verraca! Pero seguiré opinando, dando conferencias, quizás escriba otro libro. Apenas la semana pasada pude presentar el último libro, titulado No espero hacer ese viaje.



¿Le gusta lo que ha sabido de la reforma pensional y laboral?



No las conozco todavía. Creo que la discusión de la reforma pensional va a girar en torno al tamaño del primer pilar. La laboral, tiene que lograr un equilibrio entre calidad del empleo y generación de puestos de trabajo. Pero ya participé mucho en la reforma de la salud. Imagínese que también me hubiera metido en las otras. Imposible. Ahí sí muy cansón.



¿Cómo es la historia del funcionario del Ministerio de Educación que habría repartido gomas con marihuana y que habría afectado seriamente a una funcionaria?



Fue un asunto infortunado. Yo me enteré el 9 de febrero. Abrimos la investigación y protegimos a la víctima. No entiendo el alcance que quieren darle casi de una gran investigación criminal. Es como si quisieran hacer daño. Toca seguir en la lucha.



¿Ha recibido ya ofertas de trabajo?



Todavía no. Dos semanas y nada de nada. ¿Tienen vacantes en el periódico?



ERNESTO CORTÉS F.

Editor general EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28