Tras su salida del Ministerio de Educación, el exfuncioanrio Alejandro Gaviria habló sobre el encuentro que tuvo este martes con el presidente Gustavo Petro.



Almorzamos los dos juntos, cordial, amable. No revisitamos las causas de mi salida. Hablamos de las reformas en general, de la reforma de la salud y lo que viene para el país. Yo le hice un comentario sobre la necesidad de tener en cuenta también las clases medias, aquellos que sienten el país, que tienen algo que perder. Él hizo una exposición larga de un estudio que acaba de salir sobre temas de cambio climático, pero en general fue una conversación, uno podría decir, académica", indicó Gaviria.

En relación a su salida, dijo que es muy difícil especular las causas, pero sí aseguró que "estas cosas pasan en la política".



“El país conoció mis opiniones sobre el tema de la reforma a la salud, que fue polémico. Yo no sé es cuál es la conexión directa o indirecta, pero creo que debemos dejarlo ahí. Yo no quiero revisitar eso minuto a minuto. Ya, disfrutar esos momentos de mayor tranquilidad”, señaló.

Del mismo modo, cuando se le preguntó por la filtración del documento en el que varios ministros criticaban la reforma de la salud, Gaviria indicó: “Yo creo que fue clara la opinión de quienes conocieron los créditos, que conocieron de primera mano el documento. Ellos no van a revelar su fuente, como no pueden hacerlo, pero fueron claros los periodistas en decir que yo no había filtrado el documento. Creo que es una buena aclaración que se hace: yo no lo hice".



(También lea: Luz verde para revivir el partido de Andrés Pastrana: CNE le otorgó personería)

Gaviria, quien fue ministro de Salud en el gobierno Santos, señaló que la reforma de la salud es inevitable y que es el proceso democrático. "Yo siempre tuve la convicción, a pesar de las críticas que se hacen al Congreso, de que la reforma es mejor en el Congreso", dijo.



"Siempre tuve una opinión y la voy a decir de manera general: el país ha acumulado unas capacidades por 30 años, unas capacidades que son muy importantes y que no se pueden destruir”, agregó.

En cuanto a "líneas rojas" del proyecto, aseguró que prefiere volver a revisitar el texto antes de dar una opinión. Sin embargo, reiteró que el sistema tiene que seguir siendo mixto y señaló que cree en el modelo de aseguramiento.

"Yo creo que mi paso por la política fue enriquecedor y yo decidí, no me arrepiento, practicar lo que he predicado siempre" FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, Gaviria también se refirió a la reacción del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en su momento dijo que nunca debió estar en el gabinete de Petro. "Yo creo que mi paso por la política fue enriquecedor y yo decidí, no me arrepiento, practicar lo que he predicado siempre, esto es la importancia en cualquier democracia de acuerdos parciales, porque van a ser parciales, de personas que piensen diferente. Por eso, entré al Ministerio de Educación, por eso hice mi trabajo allí”, puntualizó.

Finalmente, sobre lo que viene ahora para él, expresó que, con todo lo que ha pasado -la pandemia, la campaña política y el Ministerio-, no ha tenido mucho tiempo para pensar y "respirar con tranquilidad".

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA