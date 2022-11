Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social en el gobierno de Juan Manuel Santos, exrector de la Universidad de los Andes, excandidato presidencial y ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro, lanzó su libro 'No espero hacer ese viaje', que definió como un homenaje a cuatro almas libres, que con sus visiones de vida permiten hacer una reflexión de "la época de locura" en la se está entrando.



Stefan Zweig fue un escritor austríaco pacifista que denunció la "locura de la guerra" y que luego de tener una vida casi de nómada, terminó en Brasil, donde se suicidó con su esposa; Germán Arciniegas fue el ministro de Educación de Colombia en los años 40 y un gran admirador de Zweig, además de ser uno de los grandes críticos de los autoritarismos latinoamericanos; Frans Masereel fue ilustrador belga, amigo de Zweig y sostuvo una posición antifascista, y Walter Engel fue un crítico de arte y el primero especializado en artes plásticas que tuvo Colombia.



Gaviria escribió casi todo el libro antes de saber que sería ministro de Educación y, como lo dice Mario Mendoza en el prólogo, parece que se estaba preparando para asumir el cargo de lo que llama el gran ministerio de la paz.

En entrevista con este medio habló de su idealismo, que ve reflejado en las almas a las que hace homenaje, del humanismo que rescata de ellos, de cómo intenta llevar eso a su ejercicio en la política, de su visión del centro político –del que hace parte– y del papel que este cumple en un gobierno de lo que él llama "de convergencia entre las ilusiones y las capacidades".



Portada del libro No espero hacer ese viaje.

¿Sus motivaciones en la política son la búsqueda del humanismo y la paz que defendía Zweig, uno de los autores de los que habla?

Sí, yo creo que en mi entrada en la política yo siempre he tenido, primero, un idealismo. Pienso que las ideas pueden hacer la diferencia en el mundo de la política. Segundo, esta visión que me gusta llamar humanística: centrada en las ideas liberales, centrada en la dignidad humana que trata de poner a las personas por encima de las ideas y este libro me pareció, de alguna manera, una muestra de cómo la cultura del humanismo es una forma de resistencia, sobre todo en épocas de locura. Yo hago esa afinidad entre lo que pasó en los años 30 del siglo pasado y lo que está pasando ahora. Donde mi visión es que estamos entrando nuevamente a una época de locura, entonces este tipo de ideas en la política, y en general en la vida pública, son fundamentales.

En el libro usted menciona que trata de homenajear a cuatro almas libres. ¿Se considera usted un alma libre enfrentando una época de locura?

Es difícil autocalificarse, pero sí me veo reflejado. O, por lo menos, quiero que algo de ese ímpetu, de esas ideas esté en mi forma de habitar el mundo, no solamente en la política, sino en el mundo en general. Considerarse o no un espíritu libre es algo que no lo debo decir yo de mí mismo. Sí debo decir que hay un hilo conductor entre este y los otros libros. El primero, incluso, se llama 'Alguien tiene que llevar la contraria', quizás con la única herramienta de las palabras en esta época.

¿Cuál es la relación entre Germán Arciniegas, Frans Masereel, Walter Engel, incluso usted y Zweig, aparte de la admiración de los tres a Zweig?



Hay dos ideas: una, es cierto pacifismo radical, cierto entendimiento de que la guerra es un fracaso de la humanidad. La segunda es una confianza sobre el papel trascendente de la cultura, las artes y las letras –que son lo mejor que la humanidad ha pensado y ha escrito– como la salvación del ser humano. Walter Engel descubrió a Fernando Botero, Masereel fue la persona que retrató con mayor crudeza la locura de la Segunda Guerra Mundial, Zweig dejó en su última autobiografía, El mundo de ayer, el testimonio de la destrucción de su tiempo; Germán Arciniegas, por ahí en los años 50, fue el gran crítico de los autoritarismos y las dictaduras latinoamericanas.

Usted menciona en el libro que Brasil era, para Zweig, una utopía espiritual. ¿Tiene usted utopías en Colombia?



Yo creo que Colombia puede concebirse de manera utópica desde su definición como uno de los países más biodiversos del mundo, pero con una diversidad cultural superpuesta en el territorio que la celebra y la protege. De allí el país puede derivar su fuerza ante el mundo y puede derivar su forma de insertarse en la economía mundial. Esa es la mejor cara de nuestro país y esa fue la que vio Germán Arciniegas.

¿Por qué suele escribir libros con finales trágicos?



Yo siempre he creído que hago parte de la tendencia del liberalismo trágico. Siempre he tenido una visión un poco trágica de la vida, que tiene una dimensión difícil. En política cada decisión es, al mismo tiempo, una renuncia. Entonces, es algo que me sale de adentro, no es deliberado. Es una visión trágica del mundo y de la experiencia humana que me ha acompañado desde muy chiquito. Mi papá se solía burlar de esa partecita de mí.

¿Qué le decía?

Recuerdo una vez, cuando tenía 8 años, estábamos caminando por una quebrada a las afueras de Medellín y yo dije: "Ya estoy acabado", y mi papá respondió: "Ahí está Alejandro con su queja existencialista".

Mencionaba en el libro que el ejemplo de la guerra de Ucrania muestra la fuerza que tiene la ambición de unos cuantos y el sufrimiento que se causa a la gente, ¿por qué se corre ese riesgo en la política?



El libro recoge una visión de la historia humana, que es la de Stefan Zweig. Es como si la historia humana fuera oscilante, como si tuviera momentos donde la humanidad se une, donde esa unidad espiritual del ser humano está presente, donde la tecnología nos conecta, donde entendemos que nuestros destinos como seres humanos están unidos. Ese fue el momento del Renacimiento. Después llegan otros momentos: los de locura y guerra, en los que la humanidad en vez de unirse comienza a matarse. Hay como esa oscilación. Los momentos de unidad no duran para siempre. La guerra de Ucrania está sugiriendo que estamos en uno de esos momentos difíciles.

¿Considera que es el humanismo la forma de resistir a esa "época de locura y guerra"?



Creo que, al menos de forma individual, el humanismo sirve para eso. Es una respuesta a qué hacer cuando el mundo se enloquece, cómo mantenerse libre, cómo preservar a pesar de todas las amenazas y todos los peligros en medio de la furia de los bandos en lucha la insobornable claridad del espíritu y cómo conservar ilesa la humanidad en medio de la barbarie. Yo creo que esas preguntas que hizo Michel de Montaigne en el siglo XVI y que recoge Stefan Zweig son relevantes ahora. Incluso, cómo en medio de la política es un desafío mantenerse leal a uno mismo: a sus principios y convicciones.

¿Qué tan relacionado está el asumir el ministerio de Educación con el libro y con un deseo de aportar a la paz?



Solo una parte de la introducción la escribí sabiendo que iba a asumir el ministerio, por allá a finales de julio. Hay una afinidad porque la vida a veces se conecta de muchas maneras. Primero, la historia del libro está asociada al ministro de Educación de la época de los años 40 –Arciniegas–, no espero hacer ese viaje, es el viaje que iba a hacer Stefan Zweig a la posesión de Germán Arciniegas como ministro: me pareció casual, yo no estaba pensando eso.



Segundo, Mario Mendoza escribe el prólogo del libro y menciona una idea que yo he repetido desde entonces: que quizás la paz y la educación son un solo proyecto y que el ministerio de Educación Nacional es el gran ministerio de la paz, eso me ha quedado resonando y lo he incorporado a mi visión. Sin quererlo, el libro me dio esa visión, que también conecto con la primera conversación que tuve con el presidente Gustavo Petro sobre asumir el ministerio. Él me dijo: "Quiero que usted también traiga esa visión humanista al ministerio", y yo creo que el libro me está permitiendo eso. Me parece interesante cómo se conectó este libro con mi labor como ministro, que no fue pensado para eso.

¿Cómo vio el centro político en las elecciones presidenciales y cómo lo ve ahora?



Todo se conecta. Casualmente, Zweig era un centrista –en el mejor de los sentidos–: trataba de ser justo, trataba de analizar la realidad objetivamente. Incluso, se ganó el desprecio de muchos intelectuales, porque en lo más álgido de la guerra no fue muy vocal para no despreciar la cultura en la que él había nacido. En cuanto al centro como tal, uno puede decir que el país quería otra cosa y que el centro político tiene un gran papel que cumplir. A mí me gusta concebir el centro como la práctica cotidiana de la idoneidad. En este momento, el Gobierno está en un proceso de convergencia entre las ilusiones y la posibilidad, esas dos fuerzas hay que juntarlas, en ese ejercicio el centro juega un papel.

¿Por qué cree que el centro no logró conectar con el pueblo?



Porque sus formas y sus discursos –y esto es una crítica que se puede hacer al liberalismo– se desconectaron del lenguaje y de las necesidades de la gente. Creo que se perdió esa idea de que una elección es un momento donde hay que articular eficazmente las frustraciones de la gente e invitarla a soñar. El centro en eso quizá fracasó.

¿Luego del ministerio piensa volver a ser candidato presidencial?

Una vez alguien me preguntó ¿qué viaje no espera hacer? Mi esposa estaba al lado y respondió: "Ojalá el viaje que no espere hacer sea otra aventura política". Por ahora no sé, es un tema que habrá que decidir en su momento. Ahora me concentro con voluntad y método en mi trabajo.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

