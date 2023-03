Se cumple una semana desde cuando el presidente Gustavo Petro anunció la salida de Alejandro Gaviria, quien fue su ministro de Educación. Esto, mediante una alocución en la que también se informó que las ministras de Cultura y Deporte (Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, respectivamente) no iban más.



Para hablar del tema, el también excandidato presidencial estuvo en Caracol Radio y manifestó que el diálogo sobre la reforma de la salud fue muy complejo.

Gaviria dijo que su salida se dio tras la filtración del documento firmado por él y otros miembros del gabinete en el que se hacían reparos a la reforma de la salud propuesta por el Gobierno. Dicho texto fue publicado por la revista Cambio y desde ese momento él sospechó “que algo iba a pasar”.



Manifestó que todos los lunes tenían un comité estratégico con asesores del Gobierno, pero ese día, aquel 27 de febrero, no hubo. “Esta vaina se está complicando”, pensó.



Al mediodía fue llamado por Laura Sarabia, jefe de gabinete de Presidencia, quien le dijo que “se perdió la confianza”.



“Había un consejo de ministros citado a las 5 de la tarde. Yo llegué puntual, estaban los individuales puestos, me senté en mi silla y no llegó nadie”, contó. Pasada casi una hora llegaron José Antonio Ocampo y Cecilia López. “Ellos ya sabían”, señala, y así inició la conversación inevitable en la que le comunicaron, en compañía de Alfonso Prada, cuál sería su futuro.



Según dijo, alcanzó a pedirle por medio de un chat al presidente Gustavo Petro que hablaran, pero esta conversación no se dio. Al poco tiempo ya se alistaban sus demás compañeros del gabinete para salir al aire y él pensó: “No me voy a someter a esto”, consciente de las burlas que se generarían, por lo que prefirió retirarse.



“Vi la alocución en el carro”, confiesa.



Ante el comentario de uno de los panelistas en el que se señalan las ‘formas’ del mandatario para proceder, Gaviria respondió: “Habría preferido otra forma de hacer esto, pero ya quedó atrás”.

