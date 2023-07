Según el exministro de Educación Alejandro Gaviria el presidente Gustavo Petro, no obstante a ser un reconocido líder de izquierda, tiene un lado conservador y militarista.



Así lo dejó en evidencia en su nuevo libro, La explosión controlada, en el cual Gaviria hace una serie de reflexiones sobre la personalidad del Presidente, las cuales ayudan a comprender el carácter del jefe de Estado así como la manera en la cual está gobernando a Colombia.



Precisamente, este lunes en entrevista para EL TIEMPO con María Isabel Rueda habló sobre la publicación y explicó algunas de sus afirmaciones en la publicación que ya está en librerías.



Rueda, por ejemplo, le preguntó que ante la posibilidad de que Petro pueda ser catalogado como un liberal, usted concluye que más bien su aversión al manejo de recursos públicos por el sector privado lo que revela es su mentalidad antiliberal...

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria estuvo a cargo del Ministerio de Educación por poco más de 6 meses. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

"Hago esa pregunta retórica: ¿Es Petro un liberal? Y la respuesta, con algunos matices, es no. No lo es. Por su impaciencia con la democracia liberal y con los pesos y contrapesos, y por una dimensión que ha sido menos explorada, y es que él tiene un lado conservador también, en los derechos sexuales y reproductivos. Tiene un lado incluso medio militarista", respondió Gaviria.



Agregó que la gusta del liberalismo la conexión con lo popular "y de allí su obsesión, por ejemplo, con López Pumarejo".



Y sobre el conservatismo dijo: "El M-19 tuvo un elemento nacionalista que es muy parecido al conservador y creo que Petro lo recoge. Este espectáculo que trataron de hacer el 20 de julio después de lo de San Andrés, que fue de un nacionalismo, en mi opinión, un poquito ramplón, es conservador".



Gaviria, por último, dice que con la información que tiene hoy no habría entrado al Gobierno del cual salió a finales de febrero por sus reparos a la reforma de la salud que actualmente tramita el Congreso y que en ese entonces era impulsada por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA