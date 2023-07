Según el exministro de Educación Alejandro Gaviria en el presidente Gustavo Petro prevalece la figura de agitador.



Así lo dijo este lunes en entrevista con EL TIEMPO, con María Isabel Rueda, sobre su nuevo libro, La explosión controlada, en el cual reflexiona sobre la personalidad del jefe de Estado y menciona algunos episodios de este primer año de Gobierno, del cual él hizo parte pero salió en el primer remezón ministerial por sus reparos a la reforma de salud.(Lea la entrevista completa con Alejandro Gaviria acá)

"Es una contradicción importante prometer la paz total y no hacer ningún esfuerzo para la paz política. Por eso digo en el libro que en él prevalece más la figura del agitador", explicó Gaviria.



(Lea también: ¿Qué son los soliloquios del presidente Petro, según el exministro Alejandro Gaviria?)



En el libro, además, Gaviria asegura que el Presidente está instalado en la imagen de un héroe romántico que se enfrenta a peleas que parecen ser imposibles de ganar, teniendo en cuenta que se enfrenta a unos poderes que estás dispuestos a todo.



"Uno puede tener dos actitudes. Una es decir: el cambio es difícil, voy a hacer los mejores esfuerzos en la política pública. Ese no es el presidente Petro. A él le gusta más el discurso de “hay unos poderes, visibles e invisibles, que no me dejaron, y yo tuve el valor de enfrentarlo”. Esa narrativa es la que más congenia con su personalidad", aseveró Gaviria en la entrevista.



(Siga leyendo: ¿Por qué Gaviria cree que cambio del presidente Petro se relaciona con una demolición?)



De otro lado, el exministro de Educación, y quien también estuvo al frente de la cartera de Salud durante la administración de Juan Manuel Santos, sostiene que "la Casa de Nariño está diezmada. Falta un equipo. Pero él cree que la tecnocracia, más que cambio, es obstáculo. Eso lleva a una Casa de Nariño donde no hay gente. Uno no ve una Presidencia robusta".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA