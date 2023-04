Tras su salida del Gobierno Petro, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, no ha dejado de dar su opinión sobre la reforma de la salud que se tramita ahora en el Congreso.



En Twitter, hace unos días, escribió que el Gobierno no estaba abordando las dificultades financieras del sistema e indicó que podría "empeorarlos gravemente".

Y hace pocas horas, este viernes 14 de abril, compartió un texto en su cuenta de Twitter en el que insiste en el tema. “La reforma a la salud no va a resolver los problemas de acceso, no va a resolver los problemas financieros, no va a resolver los problemas de corrupción y no va a acabar con el negocio (lo fortalece)”, es lo que se puede empezar leyendo en el tuit.



Allí mismo, indica que el problema no está en los objetivos que se plantea el gobierno con la reforma sino en que hay “un mal diagnóstico”, con soluciones “equivocadas”. Según él, se han ignorado las voces de médicos, pacientes y comunidades académicas.



Al final del mensaje, indica que lo más conveniente para el país sería hacer acuerdos políticos programáticos y no burocráticos, lo que también ayudaría a la gobernabilidad a largo plazo.



Dentro de las respuestas del tuit, sostuvo su postura e indicó: “La reforma a la salud va a resultar en un sistema más segregado, más desigual y más injusto”.

Para tener en cuenta:

