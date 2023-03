A un poco más de una semana de su salida del Ministerio de Educación, Alejandro Gaviria estuvo en entrevista con '6AM Hoy por Hoy' de Caracol Radio y contó cómo fue su salida del gabinete y las diferencias que tiene con el proyecto de reforma de la salud presentado por la ministra Carolina Corcho.



Gaviria fue un crítico de este proyecto y dijo que desde que llegó al Gobierno fue enfático en que la propuesta presentada no era la más viable para el futuro de la salud en Colombia. De hecho, dijo que muchas veces expresó esa preocupación en los consejos de ministros y que por eso fue partícipe de varias reuniones para debatir el proyecto.

Sin embargo, comentó que luego de casi ocho reuniones y una filtración de un documento en el cual exponía sus reparos a la propuesta de Corcho, esta convicción de expresar sus ideas le costó la salida del gabinete.



Gaviria dijo en varias ocasiones que “una estrategia de atención primaria en salud, de médicos al hogar y todo eso, no es una reforma al sistema de salud. Uno no puede confundir una cosa con la otra”, comentó sobre la propuesta del Ministerio de Salud.



Así mismo, dijo que está mal simplificar los problemas de la salud en Colombia y defender una reforma solo con ideologías, dejando de un lado los estatutos jurídicos planteados desde hace muchos años.

Cabe mencionar que Alejandro Gaviria fue ministro de Salud durante la administración de Juan Manuel Santos y que, por lo tanto, conoce a profundidad cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Es por eso que defiende algunas leyes y reformas que él mismo tramitó.



A Gaviria también le preguntaron en dicha entrevista si consideraba que Carolina Corcho era una buena ministra a lo que respondió:

“Con las críticas que yo he hecho, con el documento que se filtró, con las preocupaciones que tengo, yo no quisiera hacer juicio de mis colegas, y quiero ser respetuoso, pero no lo creo, voy a ser sincero”.

Gustavo Petro en la alocución en la cual anunció la salida de los ministros Alejando Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia. Foto: Presidencia

La salida del Ministerio

En la entrevista con ese medio, el exministro también comentó que sus sospechas de su salida del ministerio empezaron a tomar relevancia cuando notó un silencio inusual en el chat del gabinete. Momento que fue interrumpido cuando cancelaron un comité estratégico que se hacía todos los lunes y del cual Gaviria hacía parte.



Ese mismo lunes, sobre el medio día, dijo que recibió una llamada de Laura Sarabia, jefe de gabinete del Gobierno Petro, quien le dijo que se había perdido la confianza con la filtración de ese documento en el que Gaviria y otros dos ministros explicaron sus reparos frente a la reforma de la salud.



Acto seguido se enteró que la viceministra de educación superior había sido llamada al Palacio de Nariño por orden del presidente.

Laura Sarabia, jefa de gabinete de la Casa de Nariño Foto: Presidencia de la República

El detalle final se dio cuando Gaviria llegó al consejo de ministros programado a las 5:00 de la tarde de ese mismo lunes y ninguno de sus compañeros estaba en el recinto.



Comentó que pasado 45 minutos llegaron los ministros José Antonio Ocampo y Cecilia López, quienes ya conocían la decisión y le comentaron que desde Presidencia les habían pedido que se quedaran. La noticia fue confirmada por Laura Sarabia una media hora después, argumentando que Gustavo Petro daría la noticia en una alocución presidencial.



Gaviria añadió que días después se reunió con el presidente Petro y que le expresó que Colombia estaba cambiando y que era necesario ser más asertivos con algunos temas que podrían afectar a algunas poblaciones. Así mismo, dijo que el presidente le ofreció la embajada de Reino Unido, pero que rechazó la oferta.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

