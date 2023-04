Alejandro Gaviria fue uno de los contrincantes del ahora presidente Gustavo Petro cuando se inició, en el 2022, la carrera por llegar a la Casa de Nariño. En su momento, el exrector de la Universidad de los Andes manifestó algunos puntos en los que estaba en desacuerdo con el líder, en ese entonces, del Pacto Histórico.

(Le recomendamos leer: Gustavo Petro se rodea de fieles aliados para su nuevo gabinete)

El primer año el nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco FACEBOOK

TWITTER

Incluso, en una entrevista con Alejandro Riaño, dijo que podía describir cómo sería el gobierno de Petro. De hecho, en redes sociales ha llamado la atención su 'predicción' sobre el primer año del presidente y algunas circunstancias que hoy se asemejan.



“El primer año el nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando en torno al Twitter de Petro y no se hace nada. Me da más miedo la inacción que la acción”, dijo Gaviria en esa entrevista.

No obstante, Gaviria salió de la contienda por la presidencia tras perder en la consulta de centro con Sergio Fajardo.

Posteriormente, en las elecciones presidenciales, Gustavo Petro fue electo como mandatario de Colombia y, meses después, nombró a Gaviria en su gabinete como ministro de Educación.

(También: Los retos que tendrán los nuevos ministros nombrados por Petro)

Sin embargo, en este cargo solo duró siete meses tras la filtración de un documento en el cual le hacía reparos a la reforma de la salud, proyecto del cual sigue siendo crítico. En ese momento también salieron las ministras de Cultura y Deporte (Patricia Ariza y María Isabel Urrutia).

El gobierno renunció hace tiempo a la construcción de consensos FACEBOOK

TWITTER

De hecho, este miércoles Gaviria manifestó que “es cada vez más ilegítima. Sin legitimidad (aun si se aprobara), la implementación será muy difícil y los desafíos jurídicos, inmensos. Este proceso no va a salir bien en ningún escenario”.

(También: Desaprobación de presidente Petro aumentó, según Invamer)

La descripción de Gaviria sobre cómo sería el gobierno Petro volvió a sonar en estos días, cuando el presidente anunció un nuevo cambio en su gabinete tras tensos días de debate sobre, precisamente, la reforma de la salud y el rompimiento de relaciones con el partido Conservador, Liberal y ‘La U’. El mandatario dijo que “la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada” y “tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”.

Posteriormente, el presidente Petro confirmó la salida de siete ministros, entre ellos Carolina Corcho (Salud), José Antonio Ocampo (Hacienda) y Cecilia López (Agricultura).

(Además: Reforma de salud de Petro: ¿los nuevos ministros podrán salvarla?)

En entrevista con Caracol Radio, Gaviria dijo este miércoles, refiriéndose a la reforma de la salud, que “el gobierno renunció hace tiempo a la construcción de consensos y yo creo que muchos de quienes hemos participado en este debate, incluida la comunidad médica, los pacientes, la comunidad académica, teníamos propuestas. Esta reforma se ha hecho de espaldas a los principales agentes del sector. Todo eso en conjunto creo yo que muestra o revela un panorama que quiero llamar ilegítimo”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Quédese en EL TIEMPO

El detrás de cámaras del segundo remezón ministerial de Petro

Gustavo Petro se rodea de fieles aliados para su nuevo gabinete

Avianca responde a la Aerocivil: ‘Cada vez es menos viable salvar a Viva Air’