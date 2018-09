Alcaldías del país están ahogadas por pensiones de excongresistas

En el país hay más de 30 alcaldías que están literalmente ahogadas por las deudas, debido a la parte que deben pagar de la pensión de algún excongresista que en cierto momento de la vida trabajó para esa administración. Hay casos en los que el aporte para la jubilación del parlamentario es más alto que lo que devenga el alcalde.



Por eso, hoy esos municipios le adeudan al Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) más de 29.000 millones de pesos por concepto de las cuotas partes.

Según Colpensiones, la cuota parte pensional es un mecanismo de financiamiento para pensiones otorgadas a servidores públicos y su proporción se determina a prorrata del tiempo laborado en las respectivas entidades empleadoras públicas. El monto de la pensión se distribuye en proporción al tiempo servido en cada una de las entidades en que laboró.



El asunto es que muchos de los excongresistas comenzaron sus carreras políticas en las alcaldías de sus municipios, las cuales hoy deben responder con su aporte para pagarles los 19,5 millones de pesos mensuales que recibe el exparlamentario.



Y no todos los municipios cuentan con los recursos para esos pagos y se han colgado.

La administración municipal más ‘enchicharronada’ por esta situación es la de El Carmen de Bolívar (Bolívar) que le adeuda a Fonprecón 2.577 millones de pesos por la cuota parte que debe pagar por el excongresista Ramón Alfonso Torres.

De él muy pocas personas dan razón en el municipio. Su nombre poco les dice a los habitantes del lugar.

Debe $ 2.193 millones

La segunda en deudas por este tema es Arboledas, en Norte de Santander, que tiene acreencias con el Fondo por 2.193 millones de pesos. Ellos deben pagar una porción de la pensión de Marco Antonio García.



De acuerdo con Gerson Paez, secretario de Hacienda de Arboledas, la cuenta de cobro de Fonprecón sí les ha llegado pero en la alcaldía no han encontrado ninguna información sobre Marco Antonio García, el excongresista al cual se le está pagando la pensión.



“El problema es que antes aquí todo el tema de personal estaba era en carpetas y al parecer algunas se perdieron”, dijo el secretario de Hacienda quien admitió que cuando les llegó la cuenta de sobre creyeron que era una equivocación.



Mientras tanto Marcos Pérez, alcalde de Pinillos, en Bolívar, que debe 1.083 millones de pesos de las cuotas partes del exsenador Luis Enrique Gómez, dijo que la información que tiene es que se trata de un exsecretario del Concejo y exalcalde encargado, hace más de 30 años.



"Me dicen que el laboró muy poco tiempo para el municipio, pero presentó una certificación de que lo hizo por más de 10 años y ahora debemos casi 1.200 millones de pesos, que es más que los gastos de funcionamiento de la alcaldía en un año”, dijo el burgomaestre.



El problema, según el alcalde, es que en el 2000 presuntos paramilitares quemaron los archivos de la alcaldía y no se ha podido confirmar la información. “No es justo que un municipio tan pobre como el de nosotros tenga que pagar esa cantidad de dinero”, se lamentó García.

No es justo que un municipio tan pobre como el de nosotros tenga que pagar esa cantidad de dinero

Más endeudados

El tercer municipio con la deuda más alta es Pivijay, en el Magdalena. Le adeuda a Fonprecón 2.082 millones de pesos por cuenta del excongresista Jesús Espeleta.



Luego viene Soplaviento, en el departamento de Bolívar, cuya deuda llega a los 1.836 millones de pesos, por las cuotas partes del exparlamentario Víctor Rafael Camacho.

La alcaldía de Ortega, en el Tolima, tiene una acreencia por 1.536 millones de pesos, correspondiente al excongresista Manuel Ignacio Collazos



De acuerdo con Francisco Ramírez, director de Fonprecón, la ley es clara en el sentido de que las alcaldías que deben cuotas partes, deben pagarlas.



El funcionario explicó que esos recursos son necesarios para el financiamiento de las pensiones. “El asuntos es que esa es la base del pago de la mesadas”, explicó.



Es por eso que sobre algunos de esos municipio ya pesan procesos coactivos, incluso con medidas cautelares como el embargo de cuentas.

