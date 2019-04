Alcalde (e) de Santa Marta insiste en que lo estaban espiando

Andrés Rugeles, el alcalde encargado de Santa Marta, aseguró que estaba siendo espiado, que en su despacho había cámaras de vigilancia y que está viviendo en una guarnición militar por los riesgos de seguridad que tiene.



Rugeles, actual secretario de Transparencia de la Presidencia, fue encargado por el presidente Iván Duque mientras se nombra alcalde para las capital del Magdalena, tras la suspensión por parte de la Procuraduría del titular del cargo, Rafael Martínez.

¿En qué va su administración en Santa Marta?

Estamos en todo el proceso de empalme con el gabinete. Precisamente hoy todos los secretarios deben enviar sus informes de empalme, de manera que podamos hacer la transición en este encargo temporal que me ha otorgado el Presidente de la República.



¿Eso significa que podría haber cambio secretarios?



Sí, en efecto ya se hizo el cambio del Secretario General de la Alcaldía y vamos a ir evaluando cada una de las carteras en función de los informes y del desempeño que cada una de ellas tenga.

¿Tiene inquietud con alguna de las carteras?

No, yo creo que aquí hay que dar el beneficio de inventario. Todos los sectores son importantes, aunque hay áreas un poco más críticas que otras pero vamos a esperar a que presenten los informes cada uno de los secretarios, cada una de las áreas y en función de ello iremos tomando las decisiones del caso.



¿Qué tema de Santa Marta en particular le preocupa?

En los pocos días que llevo en el cargo, llegué el jueves pasado, sé que hay temas críticos y temas que nos preocupan. Empezaría los servicios públicos, específicamente por el tema del agua, que es absolutamente crítico y es algo que hay que evaluar con toda la prontitud. Otro de los de los asuntos que hay que mirar con muchísima atención es la seguridad. Pero mirándolo en lo positivo está el tema del turismo, que Santa Marta sea uno de los destinos turísticos internacionales de excelencia y para ello pues van a tener toda mi colaboración.



¿Qué es lo que pasa en Santa Marta con el acueducto?

El problema es estructural y son las fuentes de aguas del acueducto. El asunto hay que mirarlo es desde la óptica de una muy buena prestación del servicio y para ello hay que trabajar para buscar todas las soluciones posibles. Se ha hablado que un eventual solución sería una alternativa regional, no sólo de Santa Marta sino que comprenda municipios aledaños. En efecto, tenemos hoy una visita del Ministerio del Medio Ambiente con sus expertos y sus técnicos y ahí estamos haciendo unas sesiones de trabajo para abordar el tema y las soluciones hacia delante.



¿Sigue viviendo en una unidad militar?

Es correcto, yo debo vivir por temas de seguridad en el batallón.



¿Porque el alcalde tiene que vivir en un batallón?

Bueno, eso es algo que ocurre, pero las condiciones de seguridad me han llevado a que así sea.



¿Tiene usted muchos problemas de seguridad en Santa Marta?

Eso lo dejamos en manos de las autoridades.

Usted realizó el fin de semana un procedimiento de seguridad en su despacho ¿qué encontraron?

En efecto fue un procedimiento de seguridad, que es absolutamente rutinario, para identificar cámaras, micrófonos o cualquier otro elemento electrónico de espionaje. Por sorpresa lo primero que nos encontramos es que había unas cámaras de video del circuito cerrado de televisión de la alcaldía que estaban en el despacho y nos encontramos con que el video de esas cámaras fue transmitido el día sábado a personas no autorizadas fuera de la alcaldía. Eso nos permitió de inmediato corroborar las sospechas que tenía desde el inicio. Ya los otros hechos dejémoslos en manos de las autoridades, para que sigan investigando y en su momento revelen todos los resultados.



¿Es decir, que todo lo que usted hacía en el despacho había gente afuera que tenía esa información?

Pues eventualmente esas cámaras transmitían imágenes a personas no autorizadas, como quedó en evidencia el mismo sábado. La denuncia fue puesta ante las autoridades competentes para que realicen todas las investigaciones del caso.



¿ Quién hizo ese proceso de seguridad en su despacho?

El procedimiento de seguridad lo hizo la Dirección Nacional de Inteligencia, por solicitud mía, y obviamente ya las denuncias correspondientes sobre esas filtraciones o utilización de imágenes fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.



¿Es cierto que esos Videos llegaban directamente a la casa del anterior alcalde?

La información que yo tengo es que esas imágenes comenzaron a rodar por las redes sociales, medios de comunicación y exfuncionarios de la alcaldía retransmitieron esas imágenes.



¿La salida del Secretario General está relacionada con este tema?

No, son cambios normales que se dan en todo proceso de empalme. Cuando uno recibe un encargo de estos, se debe rodear de personas de toda su confianza y como se entenderá la posición del Secretario General es una posición de absoluta confianza pues debe trabajar de manera muy cercana con el alcalde



¿Usted ha hablado con el Presidente alrededor de lo que está ocurriendo en Santa Marta?

Hablamos el fin de semana en Aracataca y obviamente se le informó de la situación.

¿Le dio alguna recomendación particular el presidente?

En general que hay que hacer la tarea, que hay que hacer la tarea muy bien acá en Santa Marta porque es una tarea que es para todos los samarios. Uno vino acá a cumplir un rol que es temporal, uno es independiente, no responde al interés político de ningún sector, pues soy un funcionario absolutamente técnico, independiente que no respondo a ninguna clase política. Eso da la independencia y la autoridad suficiente para tomar las decisiones en beneficio siempre del interés colectivo, que es lo más importante.



Si usted dice a ningún interés político y que es un técnico ¿por qué está incomodando tanto su presencia en Santa Marta?

Creo que eso es lo que hay que preguntarles a las personas que están incómodas cuando uno llega acá, cuando se habla de temas de transparencia, de lucha contra la corrupción. Por eso la gran pregunta es cuál es el temor a que las autoridades investiguen y se hable de transparencia y lucha contra la corrupción. Las cifras que tiene Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia ubican al departamento en los últimos lugares en lucha contra la corrupción y en cuanto al municipio lo ubican en el puesto 31 de 32. Es decir, Santa Marta está en una posición muy frágil, de alto riesgo en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y a eso vinimos, el El gobierno vino acá a enviar un mensaje de su compromiso con la legalidad, de lucha contra la corrupción, de transparencia.

Precisamente, ¿le va a poner la lupa algo particular en Santa Marta?

En Santa Marta hay sectores que son críticos, como las áreas de educación, salud y servicios públicos. Esas son las áreas más críticas hoy en día en los temas de transparencia y por eso son sectores en los que estaremos mirando cuidadosamente, siempre en compañía de la institucionalidad, como la Procuraduría, la Contraloría y Fiscalia.



Pero quiero dejar un mensaje muy claro: el compromiso del Presidente de la República y de la Vicepresidenta con la legalidad en el país. Estamos todos muy comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción, acá no va haber espacio alguno para los corruptos



