Alcalde de Yopal asegura que no va a destinar plata para venezolanos

El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien ha sido consistente en el sentido de que no va a permitir en su ciudad a migrantes venezolanos que no cumplan la ley fue enfático ahora al señalar que administración no tiene recursos apoyarlos en estos momentos de cuarentena.



Aseguró que los migrantes del vecino país siguen generando problemas de inseguridad, problemas de salud y "problemas sociales en general”.

Pero a renglón seguido agregó que está “parado en la raya” en el sentido de que susrecursos los utilizará para atender es a las familias más necesitadas de Yopal.



“Mi posición es radical. Yo si me sigo parando en la raya, esa carga no la puedo asumir”, dijo el alcalde de la capital casanareña.



“Obvio, tenemos que buscarle una salida, pero el Gobierno Nacional tiene que prever cómo dar respuesta, ya sea que nos gire los recursos o que ellos a través de sus entidades lo manejen, pero ese balón se lo mando al gobierno departamental y al nacional”, dijo Castro

Agregó que los venezolanos “generan un problema social” en su municipio y por eso reiteró: “Yo sigo parado en mi posición: no voy a direccionar ningún recurso, deme el agua donde me dé, para el tema venezolano, porque mi meta es cumplirles a mis conciudadanos, a la gente de Yopal”.

Sin embargo, dijo que para los venezolanos además se hace monitoreo de salud y recordó que había una gestión para hogares de paso, pero está detenido el tema, y se retomará.



Acerca de los habitantes de calle, Castro indicó podrían ser alrededor de 600 personas, con problemas psiquiátricos y de consumo de alucinógenos, para los cuales también se está buscando una alternativa.



