Alcalde Char, en la junta consultiva de la universidad Georgia Tech

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se encuentra en Atlanta, Estados Unidos, por invitación de la universidad Georgia Tech, para recibir la distinción como miembro de su junta consultiva externa. El mandatario es egresado de esta misma institución, en donde cursó una maestría.

“Estoy muy feliz de estar acá en Atlanta y recordar mis épocas de estudiante, tal como lo dije desde aquel momento en que se hizo oficial esta distinción, me honra poder ser miembro consultivo de esta gran institución, a la cual le tengo mucho cariño. Estoy en disposición de aportar y ayudar luego de lo que hemos venido realizando en nuestra ciudad. Es un honor poder estar acá”, indicó Char.



El alcalde Alejandro Char es el único extranjero incluido en esta prestigiosa lista donde han sido escogidos 29 nativos americanos para hacer parte de la junta consultiva.

Como se recordará, el mandatario fue visitado por docentes y directivos de la universidad Georgia Tech, a quienes mostró los avances que registra Barranquilla y las obras que le han permitido lograr un desarrollo histórico y la transformación que se ha dado en la ciudad, lo cual fue ampliamente valorado por los visitantes.



El 19 de junio del presente año, el mandatario recibió la notificación oficial y a partir de este viernes 1 de noviembre hará parte de la junta consultiva externa de esta importante institución a nivel mundial.



El alcalde Alejandro Char es egresado del Master of Civil Engineering & Construction Management de la universidad Georgia Tech, una de las cuatro mejores facultades de Ingeniería en Estados Unidos, catalogada por The U.S. News and World Report como la #13 en Ingeniería e Informática del mundo.



