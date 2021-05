¿Por qué el futuro político de Carrasquilla está en el aire?

El futuro político de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, está en el aire tras el anuncio de retiro de la reforma tributaria –que lo deja muy débil en el gabinete- y el anuncio de sectores de oposición que preparan una moción de censura en caso de que no presente este lunes su renuncia.

Este domingo el presidente Iván Duque anunció que retirará la propuesta de reforma tributaria -el gran proyecto fiscal de Carrasquilla- y pidió al Congreso de la República que no la tramite.



"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el

Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera", dijo en una transmisión de televisión en la que no estuvo presente Carrasquilla.



La salida de Carrasquilla, en las últimas horas, ha sido exigida por incluso sectores afines al Gobierno Nacional. “El retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor, único Ministro de Hacienda a quien le ha tocado retirar 2 reformas, la del 2004 y esta, sin contar la del 2018 en la que propuso lo mismo sobre el Iva. Después de la segunda tarjeta amarilla viene la roja”, dijo, por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana.



Los adversarios políticos del ministro no le dan tregua. En la Cámara de Representantes, advierten que en caso de que el ministro no deje el cargo empezarán a recoger firmas para iniciarle una moción de censura.



El representante liberal Alejandro Vega, se mostró categórico: “El Gobierno Nacional anuncia el retiro de la Reforma Tributaria. Un logro de la sociedad, pero una acción tardía que ha costado muertes y heridos. Se abre la puerta al diálogo en una nueva etapa donde el ministro Alberto Carrasquilla debe renunciar, responsable de la nefasta propuesta y estallido social”.



Entre tanto, los miembros de la Coalición de la Esperanza, formación política en la que confluyen figuras políticas de centro y centroizquierda, también solicitaron la marcha de Carrasquilla.



POLÍTICA