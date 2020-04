Leticia, la capital más acosada por el Coronavirus

La aparición de 37 nuevos casos confirmados, que elevó de un día para otro a 77 el número de pacientes infectados con el coronavirus, prendió las alarmas sobre la situación de esta región del país que ya era crítica.



Con la etiqueta en Twitter #SOSAmazonas, habitantes, autoridades y congresistas comenzaron esta mañana a pedir, casi a gritos, la atención inmediata del Gobierno Nacional sobre la situación de la Amazonía y la Orinoquía.

Desde que apareció el primer caso de covid-19 en Leticia, comenzaron a aflorar las deficientes condiciones en las que está la capital del Amazonas. La planta de médicos del Hospital renunció por falta de equipos de protección. Y el pasado fin de semana un adulto mayor murió en una calle de Leticia a la espera de una ambulancia. Los encargados no se atrevían a recoger el cadáver, que estuvo más de cuatro horas en la vía, pues no tenían equipo de protección.



A esa tragedia se suma que ningún médico se presentó a la convocatoria para trabajar en Amazonas. La revelación la hizo ayer el viceministro de Salud, Alexánder Moscoso, durante una sesión virtual en la Comisión Tercera del Senado.



“Tenemos un problema porque desafortunadamente ningún médico de Colombia ha querido atender a esa convocatoria para ir al Amazonas”, dijo el funcionario.

A los 77 casos de Leticia se suman 54 en Tabatinga, la ciudad vecina, lo que agrava más la situación, pues en la capital del Amazonas no hay Unidades de Cuidado Intensivo, solo hay 5 ventiladores y los resultados de las pruebas tardan en promedio 14 días. La Procuraduría General de la Nación ya denunció esta situación pero las condiciones no cambian.

“Urge atención al departamento del Amazonas; sobre todo al municipio de Leticia que hoy se constituye con la incidencia de 8,3 por 10.000 habitantes, 40 casos positivos en menos de dos semanas y cinco muertes”, trinó la senadora Paloma Valencia en Twitter.

Por su parte, el senador Antonio Navarro llamó la atención del presidente, Iván Duque, en esa red social sobre la situación de las fronteras en el sur del país. “Fíjense ustedes, en Leticia, Amazonas, la pandemia entró por Brasil, donde el manejo del tema ha sido distinto al nuestro. Hoy empieza a haber una emergencia en esa ciudad. Nuestra frontera sur, Nariño, Amazonas, necesitan un plan especial, presidente Iván Duque.

