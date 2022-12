El virus que mantiene en cuidados al presidente Gustavo Petro no es covid. Así lo indican el resultado negativo de dos pruebas distintas hechas en las últimas horas al primer mandatario, según informan fuentes de la Casa de Nariño.

El propio Petro relevó desde sus redes sociales que tiene problemas de salud, por lo que se ha mantenido en cama. El jefe de Estado manifestó que no se trata de un contagio por covid-19.



“Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el covid. Espero restablecerme”, escribió el primer mandatario desde su cuenta de Twitter este jueves.



En la mañana de este viernes, el presidente, sin embargo, ha ido retomando poco a poco sus labores. De hecho, hizo el anuncio de la designación de una nueva integrante del Banco de la República.



El presidente Petro ha tenido algunas dificultades leves de salud que, sin embargo, al alterado su agenda de trabajo.



Así, por ejemplo, el 27 de julio el entonces presidente electo se iba a reunir con los alcaldes y alcaldesas de las ciudades del país. De acuerdo con lo que informó Petro, “un fuerte dolor de garganta” lo detuvo de presentarse con los mandatarios locales.



El 16 de agosto, el jefe de Estado no asistió a la ceremonia de reconocimiento de las tropas militares y a la posesión de los ministros de Justicia y de Ciencia, Tecnología e innovación. El día siguiente reveló que no pudo asistir por “un profundo dolor de estómago”.



El 15 de septiembre canceló su asistencia al evento de la Confederación Colombiana de Cooperativas de Colombia (Confecor) por un problema con la voz.



Ahora, este jueves el mandatario anunció: “Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el covid. Espero restablecerme”, escribió él.



En la mañana de este viernes, sin embargo, se descartó que tuviera covid.



