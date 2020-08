Cuáles son las restricciones que habrá a partir del 1.º de septiembre

A partir de este 1.° de septiembre el país comienza a vivir una nueva fase dentro de la pandemia, que es el llamado aislamiento selectivo. ¿Qué es?, ¿en qué consiste?, ¿qué restricciones habrá?, ¿se podrá viajar por carretera?, ¿se podrán abrir las iglesias?



Esos interrogantes los responde en entrevista con EL TIEMPO Víctor Muñoz, consejero para Asuntos Económicos del presidente Iván Duque.



El presidente Duque habló de que el nuevo decreto no tendrá excepciones sino restricciones, ¿cuáles son esas restricciones?

El decreto 1076, que es el vigente, tenía 45 excepciones; es decir, básicamente todo estaba prohibido y con esas excepciones había una habilitación de vida productiva. Y lo que dijo el Presidente esta semana fue que todo está permitido, en otras palabras, volvemos al tema general de apertura. Sin embargo, no se permitirán las aglomeraciones, porque seguimos en pandemia; el consumo de licor en bares sigue siendo prohibido, aunque hay un parágrafo que permite que se hagan pilotos según como vaya evolucionando el virus por cada municipio. Tercero, se mantienen cerradas las fronteras terrestres y marítimas, y cuarto, es muy importante tomar en cuenta que las medidas para los municipios de alta afectación pueden ser diferenciadas.



¿Eso que significa?

Que puede a haber unas restricciones como pico y género, pico y cédula, horarios, en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, que hoy tienen alta afectación.

¿Pero estas son medidas que puede tomar el alcalde?

Todas las medidas que se tomen en virtud de la pandemia son consultadas con el Ministerio de Salud, evaluadas por los epidemiólogos y avaladas por el Ministerio del Interior.



¿En lo que tiene que ver con las aglomeraciones, se mantiene la restricción para los casos de más de 50 personas?

En todo el país se mantiene la restricción de 50 personas el espacio público o en espacios cerrados y una distancia de 2 metros. La medida de las aglomeraciones es una medida transversal, no depende de la actividad sino que es una medida general en términos de los 2 metros y el volumen de personas.



¿Qué va a pasar con las iglesias a partir del martes?

Las iglesias pueden retomar. Pero, de hecho, en el país hay 607 municipios que ya han pedido pilotos de iglesias, hay 620 municipios con pilotos de restaurantes. Entonces, eso no quiere decir que se vaya a comenzar con todo, es que con el decreto actual, el 1076, ya había arrancado un grupo muy importante.



El mensaje es: las iglesias y los restaurantes pueden comenzar a operar desde el 1.° de septiembre, siguiendo los protocolos y, segundo, que si están en un municipio de alta afectación se revise si no hay medidas especiales. Por ejemplo, Bogotá dijo no iglesias, y es un municipio de alta afectación, por lo que sí se puede hacer esa restricción adicional.

Víctor Muñoz, consejero presidencial. Foto: Nelson Cárdenas. Archivo El Tiempo

¿Podríamos decir que el Gobierno fija el marco general y cada alcalde, dependiendo de la situación en su municipio, define las restricciones?

Solo en los de alta afectación. Y esa es una gran diferencia. Antes los alcaldes para poder abrir un sector tenían que sacar una medida. Hoy no. Hoy todos los sectores están abiertos. Ahora bien, para poder cerrar un sector es que deben sacar una medida, y eso es un cambio impresionante.



¿Qué va a pasar con un municipio de baja afectación que decida cerrar algún sector?

Si es de baja afectación, pues mandar el decreto al Ministerio del Interior, y entonces el ministerio se preguntará si eso tiene casualidad con el covid y le consultarán al Ministerio de Salud sí está de acuerdo que las condiciones de ese municipio exigen ese cierre, y lo más seguro es que diga que no.



Mejor dicho, antes había que tramitar un permiso para abrir, ahora se tramitarán permisos para poder cerrar...

Exacto.

¿Qué va a pasar con esos municipios que tienen totalmente cerrado el acceso a cualquier persona?

Todo está abierto en términos generales. ¿Qué pasa? Se tienen medidas de protocolos, medidas de distanciamiento, la invitación precisamente a no hacer parte de aglomeraciones. De todas maneras, acuérdese que el virus no desaparece porque usted está encerrado. Esos municipios en algún momento iban a ser contagiados.



¿Y ahí cuál es el mensaje?

Cuando esto arrancó había 5.300 UCI en el país y estaban ocupadas en un 99 %. Hoy tenemos 9.700 UCI con disponibilidad cercana del 40 %. Ese no es un tema menor. Nosotros lo que hicimos cuando arrancó el aislamiento fue prepararnos para ganar capacidad de infraestructura para poder atender lo que estaba pasando. Hoy estamos con una capacidad que nos permite tomar estas decisiones.

Pero de todas maneras hoy hay municipios en donde no se permite el acceso de personas. Tienen cerrados todos sus accesos...

No debería haber en este momento forma en que se le restringe el acceso a nadie.



¿Qué va a pasar con el transporte intermunicipal de vehículos particulares?



​Se abre también el primero de septiembre. Es más, Antioquia, por ejemplo, ya había pedido un piloto para tener todos los municipios del departamento con transporte intermunicipal. Ya en varias de estas decisiones venían avanzando, pero a título de pilotos. Ya no van a ser pilotos, ahora estamos en una primera fase de reapertura, manejando siempre el tema de distanciamiento. Y hay algo muy importante: los protocolos, todo tiene protocolos. Lo más importante a partir del primero de septiembre serán esos protocolos y hay dos palabras: distanciamiento individual responsable y la segunda es aislamiento selectivo.

En otras palabras, ¿se abre todo pero guardando los protocolos?

Sí, señor, y también que las personas que dan positivo al covid o quienes conviven con alguien que dé positivo pues son aisladas de manera selectiva. Antes se aislaban barrios, se aislaban ciudades, y ahora la idea es aislar grupos de personas.



¿En lo que tiene que ver con la calle, se podría decir que todo el mundo puede salir asumiendo su propio riesgo?

Sí, pero por eso es que este es un tema de corresponsabilidad.

