Respuesta de Duque a Maduro: 'No vengan a enredar la pita'

El presidente Iván Duque respondió este jueves a la propuesta que planteó este miércoles el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en el sentido de que se restablecieran las relaciones consulares entre ambos países, hoy inexistentes.



La propuesta la hizo Maduro a propósito de la situación de la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana y quien fue capturada el pasado lunes en el estado Zulia.

Para Duque, lo que observa en Venezuela es “una especie de esquizofrenia”, al recordar que fue Nicolás Maduro quien decidió expulsar a todos los funcionarios consulares colombianos.



“No vengan a enredar la pita, que no vengan a tratar de burlarse de las instituciones y de la legalidad”, dijo en tono enérgico.



El mandatario enfatizó en que lo único que corresponde es que deporten a la excongresista Aida Merlano, para que se le aplique en Colombia todo el peso de la ley.



“Es una delincuente y los colombianos esperamos que llegue a nuestro país y sea juzgada y sancionada, como le corresponde, por los delitos que ha cometido”, dijo.



Al responder puntualmente sobre la propuesta de Nicolás Maduro de restablecer la relación consular dijo: “Hoy en día nosotros vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, sencilla y llanamente por la constante violencia que hay, por parte de la dictadura, frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo hacia la dictadura”.



Agregó que “fue el dictador el que nos expulsó y el que rompió las relaciones. Que ahora no venga a presentarse como una palomita. Él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia; él sabe que, además, ha auspiciado en su territorio a grupos terroristas colombianos que buscan hacerle daño a nuestro país”.



Para Duque, la expulsión de los funcionarios consulares colombianos es, “a todas luces, un hecho atrabiliario, porque el servicio consular es para atender a connacionales en Venezuela, para permitirles acceder a servicios del Estado colombiano”.



Finalmente, aseveró que “Colombia no actúa ni por capricho ni de manera individual; nosotros hemos venido actuando dentro del multilateralismo”, y recordó que desde antes de su Gobierno, el Grupo de Lima rechazó “esas elecciones que eran una pantomima, una opereta, un sainete, con el cual Maduro pretendía quedarse en el poder y seguir acabando con Venezuela”.

POLÍTICA