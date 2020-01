'Que dictadura de Venezuela no se escude en argumentos que no son'

El presidente Iván Duque, quien hasta ahora no se había referido al tema, aprovechó su visita de este miércoles a la zona del Catatumbo, en Norte Santander, y se refirió a la situación con la excongresista Aida Merlano, quien estaba huyendo de la justicia y fue capturada este lunes en el estado Zulia, en Venezuela. ​

El mandatario se centró en explicar por qué el Gobierno colombiano no tramitaría la extradición directamente con el régimen de Nicolás Maduro, sino que tiene previsto hacerlo con el presidente interino, Juan Guaidó.



(Lea también: 'Aída Merlano ya empezó a declarar casos de corrupción': Maduro)



El jefe de Estado colombiano comenzó por recordar que fue el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el que desconoció los resultados de la última elección en la que fue elegido Nicolás Maduro.

Aquí hay un tema de fondo, Aida Merlano es una delincuente, es una persona que tiene además unos antecedentes de corrupción que ya son conocidos en el país FACEBOOK

TWITTER

También reiteró que fue Maduro, en febrero del año pasado, quien rompió relaciones diplomáticas y políticas con Colombia y ordenó la expulsión de los diplomáticos nacionales, incluido el personal consular



"Entonces, que ahora no venga la dictadura de Venezuela a tratar de escudarse en argumentos que no son", dijo Duque en tono enfático.



(Además: Hija de Merlano renueva pasaporte: ¿puede viajar a Venezuela?)



"Aquí hay un tema de fondo, Aida Merlano es una delincuente, es una persona que tiene además unos antecedentes de corrupción que ya son conocidos en el país", destacó el mandatario.



El jefe de Estado contó que el Gobierno Nacional ha tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan los procedimientos de esa fuerza internacional y dijo que por eso lo que debe acontecer, en este caso, "es que en ese vínculo, que además viene protocolizando Interpol desde hace muchos años, pueda ser deportada esa señora a Colombia para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió"."Entonces, que no te tratemos de distraer las cosas", enfatizó.​

Y tras esto recordó que el llamado del Gobierno colombiano lo hace "a través de los canales diplomáticos" y "a través de quien hoy reconocemos como presidente de Venezuela".



"Que no traten de desviar esta conversación, donde debe estar y lo que debe ocurrir es que esta señora debe ser deportada a Colombia y que aquí las autoridades hagan lo que les corresponde, que es aplicarle todo el peso de la ley", dijo.