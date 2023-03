La excongresista Aida Merlano, condenada por irregularidades electorales, fue deportada este viernes a Colombia luego de fugarse en octubre de 2019 y huir a Venezuela.



Para algunos, el regreso de la excongresita puede traer repercusiones a las elecciones regionales que se celebran en octubre de este año.



Cabe anotar que ya hay quienes alistan sus candidatos, especialmente en la costa Caribe. Y Merlano con sus declaraciones podría "salpicar" a más de uno.

Ahora bien, Pedro Pemberthy, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional sede Medellín, constitucionalista y politólogo dijo que: "Se le van a facilitar las condiciones para tener acceso a los medios de prueba, para que se le faciliten los mecanismos de participación de colaboración en los procesos penales. Políticamente esto significa que los que van a ser destinatarios de la declaración de Aida Merlano van a comenzar a temblar".



El profesor mencionó el caso preciso de los Char. "Merlano fue importante porque prácticamente desinfló la precandidatura presidencial de uno de los Char en las últimas elecciones. En ese sentido, sí va a ser trascendental porque va a tocar a una familia política de mucha fuerza en la costa Atlántica, que son los Char".

En relación al eventual candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char, el experto dijo que: "Eso lo va a lesionar, eso prácticamente tumba la alcaldía. Toca recordar que ya tumbó a Arturo. Los Char van a salir totalmente lesionados".

Por el contrario, el abogado de derecho público Johann Wolfgang indicó que hasta el momento no hay inscripciones por lo que tampoco hay candidatos.



"En la medida en que no haya candidatos no deberíamos decir que habrá repercusiones porque, al fin y al cabo, Merlano viene a hablar, parece ser, de un clan político pero no ha dicho específicamente cuál", señaló el abogado.

Así mismo, el exsenador Gustavo Bolívar indicó en su cuenta de Twitter que: "Si la Fiscalía es seria y la justicia funciona, las pruebas de Aida Merlano deberían poner fin al poder mafioso de los Char y los Gerlein en Barranquilla. Exigimos que la sra Merlano sea cuidada con medidas extremas, para que no la callen como ya intentaron matarla una vez".

Entre tanto, el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, trinó que "en el Petrismo celebran el regreso de la prófuga Aida Merlano, como si supieran que trae nueva versión con ruido mediático incluido". Añadió que nada tapará el escándalo que envuelve al hijo mayor del Presidente, Nicolás Petro.



El barranquillero Feud Char se refirió a la deportación de la excongresita: “Llevamos dos, tres años con este rollo de los cuentos de esta señora, de sus mentiras". Y señaló que este es un instrumento político para seguirlos molestando. “Es un argumento de los enemigos contra la campaña de Alex a la Alcaldía".

Entre tanto, cabe decir que en una rueda de prensa realizada en la tarde de este viernes, Merlano expresó lo siguiente: "Yo tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla por mi inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la costa Caribe".

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA

