'Ahí lo que hay es un secuestro': Duque sobre militares en el Catatumbo

El presidente Iván Duque se pronunció sobre la situación en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en donde por lo menos 600 campesinos tienen retenidos a 180 soldados.



El grupo de militares adelantaba labores de erradicación de cultivos ilícitos y esto habría generado resistencia en los campesinos. La retención inició el pasado martes, cuando tres pelotones fueron retenidos por la comunidad. Un día después, 3 grupos más fueron inmovilizados.



“Aquí no podemos volver practica lo que están llamando retención. A ninguna persona, sea miembro de la fuerza pública o sea ciudadano. Ese tipo de prácticas son solamente delictuales y por lo tanto, tienen que proceder rápidamente para permitir que los soldados salgan", expresó Duque.



El mandatario aclaró que los soldados están bien, que poseen su armamento, que "no han querido entrar en confrontación" y celebró que la Defensoría del Pueblo esté haciendo acompañamiento en la región. Sin embargo, manifestó que ese tipo de prácticas "no pueden continuar en el país".



Más de 2.000 hombres de la Fuerza Pública adelantan la erradicación forzada de matas de coca en Tumaco. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

"Ahí lo que hay es un secuestro y si esto no opera con una liberación rápida, será tratada como un secuestro por todas las autoridades militares, policiales y las autoridades judiciales en nuestro país", afirmó el presidente.



Y agregó: "El mensaje es contundente: nadie puede privar de la libertad a otra persona, así sea un solo minuto. Aquí la única forma en el que ese tipo de casos operan es cuando hay una medida judicial, o hay alguien que tiene orden de captura. Pero aquí nadie puede limitarle la movilidad y la libertad a ningún ciudadano y no podemos tolerar es tipo de prácticas. Yo entiendo que no hay una confrontación y en ese sentido la fuerza pública ha hablado con profesionalismo, con responsabilidad para no entrar en una confrontación. Pero también el mensaje es claro: no vamos a tener tolerancia con estas prácticas”.



El brigadier general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército, explicó que se han adelantado consejos de seguridad y conversaciones con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, quienes vigilan la situación.



Por ahora, los seis pelotones del Ejército permanecen concentrados en la cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá, en zona rural de Tibú.

