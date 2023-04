El inicio del primer debate de la reforma de la salud no ha sido fácil. En el recinto de la Comisión VII de la Cámara de Representantes ha reinado el desorden.



Y no solo ha sido por el tenso ambiente que hay alrededor de este proyecto, que tiene fracturada a la coalición del presidente Gustavo Petro, la cual hace unos meses actuaba como una aplanadora. En el Congreso hay quienes aseguran que el debate se ha salido de las manos por cuenta del presidente de esa célula legislativa: Agmeth Escaf.



En el Capitolio cuestionan la inexperiencia legislativa del representante por el Pacto Histórico, quien hasta hace un par de años actuaba en telenovelas y es recordado por su paso por el programa Día a Día de Caracol Televisión.



Abajo, las ministras Ramírez, Corcho y Velasco en el debate. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El martes, cuando luego de dos meses de haberse radicado la reforma se dio inicio al primer debate de la iniciativa impulsada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, el excandidato presidencial por Salvación Nacional Enrique Gómez sorprendió al recusar a los miembros de esa célula legislativa por pertenecer a una EPS. Argumentó que por esta razón no podían llevar a cabo la discusión.

Mientras que los sectores de oposición decían que se debía suspender el debate hasta que la Comisión de Ética tomara una decisión con respecto a la recusación, los aliados del Gobierno afirmaban que debía continuar.



Finalmente, Escaf sometió a votación la continuidad de la discusión y fue derrotado. Esto, de alguna manera, también fue una derrota para el Gobierno, pues los partidos Liberal, Conservador y de ‘la U’ se aliaron con la oposición para que no se llevara a cabo la discusión.

Prada, Corcho y Escaf en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según fuentes de la Comisión VII consultadas por este diario, Escaf tuvo la culpa de la suspensión del debate, además, porque envió las recusaciones tarde a la Comisión de Ética.



Esto causó molestia no solo en el Gobierno, también en el Pacto Histórico, donde algunos de sus integrantes cuestionan el trabajo de Escaf al frente de esa célula legislativa. Perdieron un día de discusión.



Según el representante del Centro Democrático Andrés Forero, Escaf no ha sido un buen presidente y dice que se le nota el desconocimiento del reglamento. “Cuando voté por él, sentí que iba a tener garantías. Vemos a Escaf constantemente pidiéndole directrices a Prada, eso me parece que no está bien. Me parece que es realmente escandaloso cuando nos dio dos minutos supuestamente para intervenir la ponencia de archivo. Nos dan más tiempo en la plenaria de la Cámara”, comentó el congresista, y agregó que el presidente “no estudia los temas, no prepara las sesiones y es arbitrario”.

Discusión de la reforma este martes. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Incluso, varios miembros de la Comisión consultados por EL TIEMPO dijeron que están arrepentidos de haber votado por Escaf para que la dirigiera y no por María Fernanda Carrascal, quien también aspiraba. Carrascal ha acusado a Escaf de romper los acuerdos del Pacto y lo tildó de ‘manguito’.



Sobre lo sucedido el martes y las críticas a su manejo de la discusión, el presidente le dijo a EL TIEMPO: “El debate se adelantó conforme a lo establecido en la ley 5. El martes, cuando se inició el debate, no se pudo avanzar porque debíamos esperar la decisión de la Comisión de Ética frente a la recusación absurda que se instauró en contra de los representantes que hacemos parte de la Comisión VII. El miércoles, la Comisión de Ética negó por improcedente e infundada la recusación, y por eso procedimos a avanzar en la discusión, que dio como resultado una votación 17-4 con la que se negó la ponencia de archivo presentada”.

Comisión VII de la Cámara en el debate de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En cuanto a la polémica visita de la primera dama, Verónica Alcocer, a la Comisión VII, el martes, luego de la suspensión, aseguró que para todos fue sorpresivo. “Me imagino que como cualquier otro ciudadano estaba interesada en conocer en qué iba el debate. Pero no llegó a intervenir en ninguna decisión o a intentar influir en algo en particular, como lo han hecho ver”, expresó el presidente. Escaf llegó al Pacto Histórico gracias a la esposa del jefe de Estado, pues son cercanos, pero su figura ha causado mucha resistencia en los sectores petristas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA