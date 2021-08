Los detalles de la llegada de los ciudadanos afganos a Colombia

Este martes, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó cómo será la llegada de los ciudadanos afganos que estarán temporalmente en Colombia para luego culminar su tránsito hacia Estados Unidos. Esto tras la crisis que se generó en Afganistán por la toma del poder por parte de los talibanes.



Lo primero que aclaró Espinosa es que los afganos no estarán de forma permanente en el país y que habrá un número limitado de personas. "No se trata de población refugiada, es una población en tránsito", afirmó.



Hasta el momento, no ha llegado ninguno de estos ciudadanos al territorio nacional, según confirmó el director de Migración.



Durante una rueda de prensa, también aseguró que aún no hay una fecha concreta para el arribo de estas familias, quienes no podrán trabajar ni estudiar durante su estadía en Colombia.

En materia de bioseguridad, Espinosa explicó que los ciudadanos afganos deberán tener "prueba PCR al ingreso del país, aislamiento preventivo obligatorio, vacunación y cobertura médica. No podrán trabajar, no podrán estudiar, se tratará de un asunto netamente humanitario".



El funcionario aclaró que Colombia no asumirá los costos que representará la llegada de estas personas, pues las erogaciones serán asumidas directamente por Estados Unidos.



