Duque dice que se tomarán medidas en ciudades con incremento de covid

El presidente Iván Duque advirtió este sábado desde San Andrés sobre el riesgo que se está dando en algunas ciudades del país con las aglomeraciones, que están disparando los casos de covid.

En ese sentido el mandatario destacó que "la pandemia no se ha ido· e hizo un llamado a evitar las aglomeraciones, no solo al interior de los hogares, sino también en los establecimientos comerciales.



"No aflojemos ahora", dijo el jefe de Estado, quien dijo que el llamado es "pilas con el tema de los aforos, no nos pongamos a jugar con candela". El Jefe de Estado reconoció que en los últimos días la positividad se ha incrementado y ha estado fluctuando entre en el 19 y 22 por ciento.



Para Duque esta situación pone en riesgo especialmente lo que tiene que ver con la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos.



Por eso recordó que se han tomado "decisiones de gobierno" para evitar que ese aumento de casos traiga consigo la capacidad de respuesta de las UCI y advirtió que en la medida que sea necesario se implementarán.



En ese sentido insistió en que existen medidas como la restricción en la venta de licor, restricción a la movilidad, pico y género y pico y cédula.



"Nosotros al hacer el monitoreo en las ciudades donde estamos teniendo el mayor nivel de afectación y crecimiento de casos, hay una instrucción clara al Ministerio de Salud para trabajar con las autoridades de carácter local y es adoptar las restricciones que sean necesarias para bajar la expansión de los casos", dijo Duque.



El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, fue claro al señalar que dependiendo del comportamiento ciudadano se tomarán medidas y contó como, por ejemplo, en Cúcuta se ha avanzado en el toque de queda.



En ese sentido, Moscoso dijo que las ciudades donde más riesgo son Cúcuta, Ibagué y Cali y dijo que en riesgo moderado están Medellín, Bogotá, Armenia y Pereira.



